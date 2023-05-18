Belediyespor'da branş sayısı 19'a çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte büyük bir ivme kazanan Belediyespor, 7 olan branş sayısını 19’a çıkardı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül, 2019 yılında göreve başladıklarında 7 spor branşının olduğunu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla bu sayının 19’a çıktığını söyledi. İrfan Sarıgül, “Başkanımız Yücel Yılmaz ‘Biz en çok gençlerin ve çocukların belediyesiyiz,’ diyerek bizim için Balıkesir’i spor şehri yapma hedefi koydu. Bizler de tüm planlamalarımızı buna göre yaptık. Hedefimize ulaşmak için bir yandan branş sayılarımızı yükselttik bir yanda da tesislerimizin fiziki ortamlarını yenileyip iyileştirerek sporcuların sadece yaptıkları spora konsantre olmasını sağladık. Bu dokunuşlar da sporcularımızın daha çok madalya kazanmasını sağladı.

ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYORUZ Balıkesir Büyükşehir Belediyespor sayesinde Balıkesir’in 2014 yılından buyana attığı adımlar hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül; sporcuların başarılarını, tesislerin yenilenmesini ve hedeflerini şöyle açıkladı:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un sporcuları 2014 yılından buyana 296 tane madalyayı kulübümüze kazandırdı. Bu madalyaların 32 tanesi Avrupa şampiyonluklarında, 119 tanesi uluslararası kupalarda; Akdeniz Oyunları, İstanbul Oyunları, Balkan şampiyonalarında, 11 tanesi dünya, 1 tanesi de olimpiyat yarışlarında elde edildi.

ADIMIZI DÜNYAYADUYURDUK 33 yıl sonra Kırkpınar Güreşleri’nde Balıkesir Belediyesporlu güreşçimiz Ertuğrul Dağdeviren 3’üncülüğe yükseldi. Cumhuriyet’imizin 100. yılında İnşallah Balıkesir’e altın kemeri getireceğiz. Hırvatistan’da yapılan güreş şampiyonasında Feyzullah Aktürk 92 kiloda Avrupa Şampiyonu, Yasemin Adar da 76 kiloda 6’ncı defa Avrupa şampiyonu olarak Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çekti.

HER ÇOCUĞA DOKUNUYORUZ Geçen yıl yaz spor okullarında 5 binin üzerinde sporcumuz vardı. Mevcut olan tüm branşların yanında ‘yüzme bilmeyen kimse kalmasın’ sloganıyla 20 ilçede okul bahçelerine havuzlar kurduk. Bu yılda aynı projemizi devam ettireceğiz. Ayrıca Mahalle Ligi Futbol Turnuvası’nı bu sene Mahalle Ligi Turnuvası’na dönüştürdük. Futbolun yanı sıra voleybol, basketbol gibi birçok branşı ekledik.

AHP’Yİ SPOR YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR 1977 yılında faaliyete geçen Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri için yeni bir proje hazırladık. Burası spor tesisi olmaktan çıkarıp, tam bir spor yaşam merkezine dönüştürdük. 4 tane sentetik saha 1 tane çim saha var. Ayrıca tenis kortundan, atletizm alanlarına, fitness tesisinden spor salonlarına kadar her şey var. Balıkesir’in spor master planında 50 yıllık spor salonu ihtiyacı kalmayacak. Başarılı olan her sporcuya Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Destek vermeye de devam edeceğiz.”