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Belediye Kütahyaspor'dan altın değerinde 3 puan
SPOR 30.04.2023, 19:47
Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Belediye Kütahyaspor, deplasmanda Karaköprü Belediyespor’u 1-0 mağlup etmeyi başardıKÜTAHYA (İGFA) - TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, deplasmanda karşılaştığı Karaköprü Belediyespor’u 1-0 yenerek altın değerinde üç puanı hanesine yazdırdı.
Ligin bitimine 3 hafta kala lig lideri Yeni Mersin İdman Yurdu ile puan farkını ikiye indiren Mavi Şimşekler galibiyet golünü, son haftaların formda ismi Talha Mayhoş’un ayağından penaltıyla buldu.
Belediye Kütahyaspor, gelecek hafta sahasında Eskişehirspor’u konuk etmesi bekleniyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Eyüpspor
|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|76
|2. Arsenal
|33
|75
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|33
|56
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|33
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leeds United
|34
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|33
|28
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|66
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|32
|53
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|31
|46
|8. Osasuna
|32
|44
|9. Rayo Vallecano
|32
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Sevilla
|31
|41
|12. Mallorca
|31
|40
|13. Celta Vigo
|32
|39
|14. Cadiz
|32
|35
|15. Real Valladolid
|32
|35
|16. Almeria
|32
|33
|17. Valencia
|32
|33
|18. Espanyol
|32
|31
|19. Getafe
|32
|31
|20. Elche
|32
|16
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