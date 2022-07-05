Belediye Kütahyaspor'da futbolcu seçmelerine devam

Kütahya'da Asım Alkış Stadında başlayan Belediye Kütahyaspor futbolcu seçmeleri bugünde sürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Dün başlayan 1998-2003 yılları arası doğumlu Belediye Kütahyaspor futbolcu seçmeleri bugünde Kütahya Asım Alkış stadında devam ediyor.

Seçmelere Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Kütahyaspor teknik heyetiyle birlikte katıldı. Seçmelere katılan tüm oyuncuları tebrik eden Başkan Işık’a, Belediye Kütahyaspor teknik direktörü İsmail Güldüren seçmelerle ilgili bilgiler verdi.

Futbolcu seçmelerini Belediye Başkanı Prof. Dr. Alssim Işık, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Kütahyaspor Başkanı Erdoğan Çolak, ASKF ve TÜFAD yönetim kurulu üyeleri, spor camiası ve seçmelere katılan futbolcu aileleri izledi.