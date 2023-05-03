Belediye Kütahyaspor'a büyük moral

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ile birlikte Belediye Kütahyaspor’un antrenmanını ziyaret ederek takıma moral verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Son hafta Karaköprü Belediyespor deplasmanından aldığı üç puanla şampiyonluk iddiasını sürdüren Belediye Kütahyaspor’umuz, sahasında oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Bekir Ozan Has yönetiminde sürdürüyor.

Antrenmanı ziyaret ederek takıma moral veren Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı takıma güvenlerinin tam olduğunu ve kalan üç maçı da kazanarak şehrimizin beklediği şampiyonluğa ulaşacaklarını ifade ettiler.

Vali Çelik, Milletvekili Erbaş, Başkanı Işık ve Emniyet Müdürü Sıralı, futbolcularla ve teknik heyetle bir araya gelerek şampiyonluk mücadelesinde takıma desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Belediye Kütahyaspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 7 Mayıs Pazar günü saat 15.00’da Dumlupınar Stadyumu’nda Eskişehirspor’u konuk edecek.