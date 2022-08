Bayramiç’de Başpehlivan Mustafa Taş

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş ilçesi Çanakkale Bayramiç’te bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı Büyükşehir ASAT güreşçisi Mustafa Taş oldu. Başpehlivan Taş, altın kemeri güreşçilerini yalnız bırakmayan Başkan Muhittin Böcek’in elinden aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş ilçesi Çanakkale Bayramiç’te bu yıl 2’incisi gerçekleştirilen Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sporcularını yalnız bırakmadı. Başkan Muhittin Böcek’e güreş alanında Bayramiçli vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Böcek, Bayramiç güreş alanını dolduran vatandaşları selamlayarak, er meydanına çıkan pehlivanlara başarılar diledi.

Pehlivanlarımız Canla Başla Mücadele Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun’a teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, “Burada muhteşem bir güzellik var. Pehlivanlarımız er meydanına çıkarak, canla başla mücadele etti. Bunun örneğini Kırkpınar’da da gördük ve altın kemeri Antalya’ya getirdik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir'den Çok Önemli Destek Görüyoruz

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ise ikincisini gerçekleştirdikleri yağlı pehlivan güreşlerinden dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını aktardı. “Muhittin Başkan’ın Bayramiç’te olmasından dolayı tüm Bayramiçli vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum” diyen Mert Uygun, “Antalya ile Bayramiç kardeş belediyedir. Çok önemli desteklerini görüyoruz. Türkiye’nin her yerinde kardeş şehircilik yapılıyor ama Muhittin Başkanımız bize bir ‘Baba’ gibi sahip çıkıyor. Bayramiç halkı adına başta güreşlerin yapılmasına katkısından dolayı, her türlü desteği vermesi adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Fİnalde İki Büyükşehir Pehlivanı Karşı Karşıya Geldi

2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne Türkiye’nin en önemli başpehlivanları katıldı. Güreşlerde Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri başarılarıyla yine göz doldurdu. Başpehlivanlık müsabakalarında iki Büyükşehir ASAT güreşçisi Yusuf Can Zeybek ile tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri ikincisi Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Mustafa Taş, rakibi Yusuf Can Zeybek’i çangal oyunu ile yenerek, 2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Mustafa Taş, başpehlivanlık kemerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in elinden aldı. Başkan Muhittin Böcek, finalde karşılaşan Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Taş olmak üzere tüm pehlivanları mücadelelerinden dolayı tebrik etti.