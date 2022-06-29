Batman’da spor kompleksi yenileniyor

Batman Belediyesi, farklı branşlarda sportif faaliyet yürüten Belediye Spor Kompleksi’ni baştan aşağı tadilata aldı.BATMAN (İGFA) - Yaz aylarının başlaması ve okulların tatil olmasının ardından çocuklara uzun bir süre ev sahipliği yapacak olan Batman Belediyesi, çocuklara daha hijyenik, temiz ve mutlu bir ortam sağlamak amacıyla Belediye Spor Kompleksi’ni tadilattan geçirdi. Yaklaşık bir hafta önce başlayan bakım onarım çalışmalarında sona gelindi.

Batman Belediyesi yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda boya işlemi gerçekleştirirken eskiyen, deforme olan tuvalet, kapı, fayans, havalandırma sistemi ve çatı gibi yerleri de bakımdan geçirdi.

Ayrıca kompleksin dışında bulunan tenis kortu da yenilenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor.

Yapılan çalışmaların ardından binlerce çocuğa ev sahipliği yapacak olan Batman Belediyesi, şimdi cıvıl cıvıl sesleri ile çocukları bekliyor.