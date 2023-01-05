Batman Sason’da voleybol turnuvasının finali yapıldı

Batman'da Sason Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından yürütülen “Spor Sason” projesi kapsamında kurumlararası voleybol turnuvası sona erdi.BATMAN (İGFA) - 14 takımın katıldığı turnuvada Sason Anadolu Akademi 1. Sason Meslek yüksekokulu 2. Yücebağ Yatılı bölge okulu ise 3. Oldu. Kayadüzü Ortaokulu ise centilmenlik Kupası ile ödüllendirildi.

Kupa töreninde konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde organize edilen voleybol turnuvası güzel maçlara sahne olduğuna dikkati çekerek, finalde şampiyon olan Sason Anadolu Lisesi takımını tebrik etti. Bu tür spor etkinliklerinin kendilerini daha çok sevme ve kaynaşmamıza vesile olduğunu belirten Kaymakam Mete, " Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür turnuvaları devam ettireceğiz" diye konuştu.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik ise, Sason Kaymakamı Murat Mete'nin destekleri ile başlatmış oldukları “Spor Sason Projesi” ile ilçede oluşan spor farkındalığı ile bu yıl 14 takımın katıldığını, turnuvada çok güzel ve heyecanlı anların yaşandığını dile getirdi. Çelik, faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, turnuvaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür etti.