Batman Sason’da kurumlar filede buluştu

Batman'da Sason Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından yürütülen “Spor Sason” Projesi kapsamında kurumlar arası Voleybol Turnuvası düzenlendi.BATMAN (İGFA) -140 sporcu ile 14 takım katıldığı turnuva ile ilgili açıklama yapan Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, Sason Kaymakamı Murat Mete'nin destekleri ile başlatmış oldukları “Spor Sason” projesi ile ilçede oluşan spor farkındalığı ile her sene yapmış oldukları ve yaklaşık 7-8 takımın katıldığı turnuvalara, bu yıl 14 takımın katıldığını uyurdu.

Söz konusu katılımın motivasyonlarını daha da arttırdığını ve bu sebeple ilçedeki faaliyetlerin arttırılması için daha fazla çalışacaklarını dile getiren Müdür Çelik, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileklerini iletti.