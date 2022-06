Batman Sason'da yetenek sınavlarına sportif hazırlık

Batman Sason’da spor liselerine hazırlık kursu başladı.Yenibahar Haber / BATMAN (İGFA) - Batman'da Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan spor liseleri yetenek sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler için spor liselerine hazırlık kursu başladı.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, “hedeflerinin eğitimlere katılan tüm öğrencilerin spor lisesinde okumalarını sağlamak olduğunu belirterek, "Bunun için antrenörlerimiz gönüllü olarak eğitimler vermeye başladılar. Sason’da spor alanında başarı çıtasını daha da yükseltip öğrencilerimizi spor liselerinde okuduklarını görmek bizleri mutlu edecektir ve bu amaçla her öğrencinin en az bir branşta lisans sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Kaymakamımız Sayın Murat Mete’nin himayelerinde başlatılan “Spor Sason projesi” ile Sason’umuzun isminin her yerde duyulabilmesini sağlamak için her türlü çalışmaları yapacağız” diye konuştu.