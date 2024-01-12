Batman Sason'da 21 branşta spor eğitimi

Batman'da Sason Kaymakamlığı ve Sason Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından 3 yıldır yürütülen Spor Sason Projesi kapsamında 21 branşta spor eğitimleri veriliyor.BATMAN (İGFA) - Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eşref Çelik, proje kapsamında mevcut ve tek olan spor salonunda 5 farklı alan oluşturularak eğitimler verildiğini söyledi.

Müdür Çelik, ilçede Kaymakam Murat Mete'nin destekleri ile başlatmış oldukları “Spor Sason” Projesi ile ilçede her öğrencinin en az bir spor dalıyla tanışmalarını sağlamak olduğunu ve üç yıldır devam eden projenin amacına ulaştığını belirterek, önümüzdeki dönemde de tek bir öğrenci kalıncaya kadar faaliyetlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.