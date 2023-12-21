Batman Sason'da 100. Yıl Voleybol Turnuvası

Batman’ın Sason ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel olarak ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde 16 okul ve 160 voleybol sever sporcunun katılım sağladığı Voleybol Turnuvası'nda kızlar kategorisinde kupayı Şehitler Ortaokulu alırken, ikincilik madalyasını İstiklal Ortaokulu, üçüncülük madalyasını ise Ergünü Ortaokulu kazandı.

Erkekler kategorisinde ise birinciliği Yücebağ Bist Yatılı Bölge Ortaokulu, İkinciliği Şehitler Ortaokulu alırken, üçüncülüğü Erdemli Ortaokulu aldı.

Sason Kaymakamı Murat Mete’nin büyük destekleriyle böyle bir turnuva yaptıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, dereceye giren takımlara kupa ve hediyelerini verirken, turnuvaya katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.