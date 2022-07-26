Batman'da yüzme başvuruları rekor kırdı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gençlik Spor Bakanlığı Yaz Spor Kursları bünyesinde farklı branşlarda açtığı kurslara katılan sporcu sayısı 20 bini geçti. 26 Temmuz itibariyle Yaz Spor kurslarındaki net toplam sayı 20 bin 331 olarak oldu.Express Haber / BATMAN (İGFA) - Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yüzme kursları iki farklı havuzda kayıt rekoru kırarak 6 bin 730 sayısına ulaştı.

Açık ve kapalı 2 Olimpik Yüzme Havuzu'na 4 bin 36 erkek ve 2 bin 704 kız öğrenci başvurdu.

6 bin 730 rekor yüzme kursları başvurusunu 2. sırada 2 bin 534 sporcuyla voleybol, 3. sırada 2 bin 129 sporcuyla Taekwondo, 4. sırada bin 598 sporcuyla Tenis, 5. sırada bin 204 sporcuyla Kick Boks, 6. sırada bin 92 sporcuyla basketbol, 7. sırada 849 sporcuyla futbol, 8. sırada 746 sporcuyla atletizm, 9. sırada 716 sporcuyla masa tenisi, 10. sırada 532 sporcuyla Badminton, 11. sırada 404 sporcuyla cimnastik, 12. sırada 305 sporcuyla Judo, 13. sırada 302 sporcuyla güreş ve diğer branşlar takip etti.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yeni sezonda toplamda 59 branşta lisans ve sporcu kartı çıkartıldı.

“SICAK HAVA YÜZMEYE İLGİYİ ARTIRDI”

Sıcak havaların yüzme kurslarına ilgiyi artırdığını belirten Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Yaz Spor Okulları’nın gözde branşının yüzme olduğunu söyledi.

Müdür Özperk, yüzme havuzlarında tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde kursların büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Talebin fazla olacağını bildiğimiz için önceden gerekli alt yapımızı hazırlamıştık. Gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırıyor, kötü alışkanlıklardan koruyoruz. GSB Yaz Spor Okulları ile çocuklarımız sporla tanışıyor, aynı zamanda uzman antrenörler tarafından yetenekli oldukları branşlara yönlendiriliyorlar. Spor, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için büyük önem taşıyor. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin sporu bir yaşam kültürü haline getirmesi ve yaşam felsefesi olarak görmesini sağlamaktır" dedi.