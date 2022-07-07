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Başpehlivanlara coşkulu karşılama

SPOR 07.07.2022, 11:55
Başpehlivanlara coşkulu karşılama

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Altın Kemer ile ilk üç dereceyi kazanarak büyük bir başarıya imza atan Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü başpehlivanları Antalya’ya gelişlerinde coşkuyla karşılandı. Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek ve ikinci Mustafa Taş, Döşemealtı’ndan başlayan konvoy eşliğinde halkı selamladı. Başkan Muhittin Böcek, “Güreşçilerimizin hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.

ANTALYA (İGFA) - Döşemealtı ilçesi girişinde güreş severler tarafından coşkuyla karşılanan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, ikinci Mustafa Taş ve başaltından başpehlivanlığa yükselen Mustafa Doğan Özkaya, hocaları Ufuk Atalan ve güreş koordinatörü Hasan Aydın otobüs üzerinden Antalya halkını selamladı. Şampiyon başpehlivanlar, Antalyalıların alkışları eşliğinde konvoyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen karşılama törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran ile çok sayıda güreş sever katıldı. Törende, Kırkpınar’da üçüncülüğü elde eden Büyükşehir Belediyesi başpehlivanı İsmail Balaban da hazır bulundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Tarihi Kırkpınar’a Antalya’nın damgasını vuran kıymetli güreşçilerimizin alnından, kıymetli anne babalarının da ellerinden öpüyorum. Aşkımız Antalya diye yola çıktık. Doğup büyüdüğümüz bu topraklara hizmet etmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bu süreçte Antalya’mızda halka dönük, halkın yararına olan projeler ürettik. Bizleri bugüne kadar yalnız bırakmayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

28 yıldır ata sporu güreşlere destek verdiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü’nün 235 güreşçisiyle Türkiye’de birinci olduğunu kaydetti. Siyasetle sporu bugüne kadar hep ayırdığının altını çizen Başkan Böcek, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da ata sporumuza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Osman Aynur’un bir kez, İsmail Balaban’ın da iki kez altın kemeri Antalya’ya getirdiğini hatırlatan Başkan Böcek, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımda da 2019 yılında Ali Gürbüz, Büyükşehir’in güreşçisi olarak Kırkpınar’da başpehlivan olmuştu. Bugün de burada başpehlivan kardeşlerimiz başta Cengizhan Şimşek olmak üzere Mustafa Taş ve İsmail Balaban oğlumu öpüyorum. Onlar benim manevi evlatlarım. Bundan sonra aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kırkpınar’da bir başpehlivan daha çıkardığını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Güreşçimiz Mustafa Doğan Özkaya başaltından başpehlivanlığa yükseldi. Güreşçilerimizi dualarla göndermiş, onurla gururla altın kemeri Antalya’ya getirin demiştim. Bugünde bu onuru gururu sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Türkiye’ye örnek olmaya, Türkiye’de ata sporuna gençlerimizi davet etmeye, öncülük yapamaya, vatandaşlarımıza güreşi sevdirmeye devam edeceğiz” dedi.

Törenin sonunda Başkan Böcek pehlivanlara altın hediye etti. Başkan Böcek, pehlivanlar ve protokol ile birlikte Kıkpınar kupasını kaldırarak halkı selamladı. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra pehlivanları makamında ağırladı.

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