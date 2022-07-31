Başpehlivanlar Silivri'de er meydanında

İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 13 farklı boyda düzenlenen güreşlerde altın kemerin sahibi finalde sakatlık geçiren Serkan Keskin’i yenen Başpehlivan Mustafa Taş oldu.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Güreş heyecanı Kavaklı Eski Belediye Binası önündeki Atatürk anıtında yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Yenici Mehmet’in heykeline çelenk sunumu yapıldı.

Ardından merhum Kavaklı Belediye Başkanı Hasan Geyiktepe, merhum Güreş Ağası Lütfü Arıcıoğlu ve Yenici Mehmet’in mezarları ziyaret edilerek kabirleri başında dua edildi. Ziyaretlere; Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Güreş Ağası Çetin Ceylan, Güreş Komitesi Üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Ziyaretlerin ardından davul zurna ekibi ve cazgırlar, Çetin Ceylan ile birlikte çarşı içinden yürüyerek vatandaşları etkinliğe davet etti.

Kavaklı’daki er meydanında 13 farklı boyda düzenlenen Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ne, aralarında 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Başpehlivanlar Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Mustafa Taş ve Şaban Yılmaz’ın da yer aldığı 35 başpehlivan ile yaklaşık 300 pehlivan katıldı. Şenlik havasında geçen organizasyona Silivrililer yoğun ilgi gösterdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz er meydanına Güreş Ağası Çetin Ceylan ve başpehlivanlar ile gelerek etkinliği izlemeye gelenleri selamladı.

GÜREŞ MÜSABAKALARI KIRAN KIRANA GEÇTİ

13 farklı boyda düzenlenen 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin Minik – I kategorisinde; Ömer Sayit Duran birinci, Yusuf Tosuncuk ikinci, Andrei Dermenci ve Yunus Emre Şahin üçüncü oldu.

Minik – II kategorisinde ise; Gökdeniz Alperoğlu birinci, Osman Kazımoğlu ikinci, Tuana Mengü ve Adnan Osman üçüncü oldu. Teşvik – I kategorisinde; Aydıncan Gümüşdağ birinci, Ahmet Kabaktaş ikinci, Mehmet Yıldız ve Polatcan Karadeniz üçüncü olurken Teşvik – II kategorisinde ise; Mustafa Taş birinci, Barış Balla ikinci, Can Ergen ve Hamza Akın üçüncü oldu.

Tozkoparan kategorisinde; Burak Altıok birinci, Ege Hasan Kaplan ikinci, Zeki Akın ve Teyfik Gülter üçüncü oldu. Ayak kategorisinde; Emirhan Giral birinci, Serkan Tarı ikinci, Yahya Aydın ve Bayram Gümüşdağ üçüncü oldu.

Deste Küçük kategorisinde; Arda Erkan Avcıoğlu birinci, Kerem Dede ikinci, Alparslan Daş ve Caner Yatkın üçüncü oldu. Deste Büyük kategorisinde; Murat Yonca birinci olurken, Engin Atar ikinci, Bilal Taha Coşar ve Yahya Başdemir üçüncü oldu. Küçük Orta Küçük kategorisinde; Enes Özbek birinci, Muhammet Şerif Yavaşer ikinci, Esef Akpınar ve Mehmet Ali Yılmaz üçüncü oldu. Küçük Orta Büyük kategorisinde; Yunus Emre Akman birinci, Ali Tayyip Kaya ikinci, Murat Sert ve Saim Cevahir üçüncü oldu. Büyük Orta kategorisinde; Hüseyin Soğukoğlu birinci, Alparslan Tekmen ikinci, Hasan Kuru ve Osman Topuz ise üçüncü oldu.

Başaltı kategorisinde; Abdülrefih Önel birinci, Erkan Tan ikinci, Yücel Yazıcı ve Tansel Umut üçüncü oldu.

Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde büyük bir merakla beklenen baş kategori mücadelelerinde güreş heyecanı adeta doruğa çıktı.