Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşlerinde Hüseyin Gümüşalan Başpehlivan oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan geleneksel yağlı güreşlerin yaşatılması adına da unutulmayacak bir organizasyona imza attı. Adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Osmanlı’nın saray pehlivanlarından Softaoğlu Mehmed Pehlivan adına 1966’dan 1978 yılına kadar aralıksız 12 kez yapılan, 13’üncüsü de son kez 1993 yılında gerçekleştirilen güneşlerin 14’üncüsü, 30 yıl sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yunuseli Havaalanı’nda yapılan güreşlerde 60’ı baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan er meydanına çıktı. Bursalıların da yoğun ilgi gösterdiği güreşleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan İbrahim Türkiş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe belediye başkanları da izledi.

Minik Boy, Teşvik Boy, Tozkoparan, Deste Boy, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş boylarında yapılan güreşler, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yalçın Öncül’ün yarı finale kadar çıktığı 14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Güneşlerinin Başpehlivanı finalde Recep Kara’yı yenen Hüseyin Gümüşalan oldu. Yarı finalde karşılayan Yalçın Öncül ve Ertuğrul Dağdeviren de Güreşleri üçüncü olarak tamamladı. Tüm boylarda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Türkiye’ye mal olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birçok yönüyle adından söz ettiren Bursa’nın bundan sonra yağlı güreşlerle de adından söz ettireceğini söyledi. Bundan yaklaşık 200 yıl önce yaşamış Saray Pehlivanı Mehmed Pehlivan adına böyle bir organizasyon düzenlemenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu güreşler 1966 - 1978 yılları arasında 12 kez, 1993 yılında da bir kez olmak üzere 13 kere tekrarlanmış. Yani 30 yıldır bu güreşler yapılıyor. Ama biz bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz ve birincisi demedik, 14’üncüsü dedik. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra inşallah Türkiye’ye mal olacak bir organizasyona dönüşecek. Gördüğüm bu kalabalıktan dolayı da son derece mutlu oldum” dedi.

Başkan Aktaş’a teşekkür

Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, spora verdikleri destekler nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Yılmaz, “Birliğimizi kurulurken Alinur Başkanımız daha İnegöl Belediye başkanıydı. Fakat ilk teklifimizde ‘tabii ki hemen’ dedi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyesi oldu. Şu anda Bursa'nın her yerinde güreşler yapılıyor. Kendisine güneşe verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Her spora olduğu gibi bu yörenin ortak değeri olan yağlı güreşe de sahip çıkıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bu arada 14. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Güreşlerinin Güreş Ağası Zeki Acar, önümüzdeki yıl yapılacak güneşlerin de Güneş Ağası oldu ve kupasını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.