Başpehlivan Dağdeviren rakiplerine meydan okudu

33 yıl aradan sonra ilk kez Kırkpınar’da başpehlivanlık kürsüsüne çıkma şerefine nail olan Balıkesirli güreşçi Ertuğrul Dağdeviren “Kurtdereli Güreşleri’nde altın kemeri Balıkesir’den dışarıya çıkarmayacağız.” diyerek rakiplerine meydan okudu.

BALIKESİR (İGFA) - 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 38 güreşçisi farklı boylarda dereceler alırken 33 yıl aradan sonra ilk defa Balıkesirli bir güreşçi Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren yarı finalde güreşerek başpehlivanlık kürsüsünde kupayı kaldırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, güreşlerde derece yapan sporcuları makamında ağırlayarak altın ile ödüllendirdi.

BALIKESİR GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

2014 yılından buyana güreşçilerin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında toplandıklarını ve Yücel Yılmaz döneminde de çok büyük bir ivme yakaladıklarını vurgu yapan Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren “Alt yapımız çok güçlü,arkadan da genç güreşçiler geliyor. Önümüzdeki yıllarda; başpehlivan sayısı, kemer alma, kürsüye çıkma konularında Balıkesir eski hakim günlerine kavuşacak. Organizasyon konusunda Kırkpınar da dahil en kaliteli organizasyon kime sorarsanız sorun Kurtdereli Güreşleri’nde oluyor.

2023 YILINDA KIRKPINAR KEMERİ BİZİM

Uzun süreli bir sakatlık yaşadım, gönül isterdi ki Kırkpınar’da kemeri almak lakin yarı finalde kalmak nasip oldu. Belki bu bize biraz daha kendimize çeki düzen vermemizi sağlar. Kemer almak için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl da kemeri takıp halkımızı selamlayacağız inşallah.” dedi.

DAĞDEVİREN MEYDAN OKUDU

12-13-14 Ağustos günlerinde Balıkesir Kurtdere Mahallesi’nde, Kurtdereli Güreşleri düzenlenecek. Kurtdereli Güreşleri’nde iddialı olduğunu da vurgulayan Dağdeviren “Kendi evimizin, kendi kapımızın önü olan Kurtdereli Güreşlerinde kemer takmak inşallah bizlere nasip olacak. Kurtdereli Güreşleri’nde altın kemeri Balıkesir’den dışarıya çıkarmayacağız.” diyerek rakiplerine meydan okudu.

DUALI ÇAYIRLARDA BALIKESİRLİLERİ SIK SIK GÖRECEKSİNİZ

Balıkesir’in, Cumhuriyet tarihinin en çok başpehlivan çıkarmış şehirlerinden birisi olduğuna değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren’in Kırkpınar Güreşleri’nde kürsüye çıkarak kendilerini gururlandırdığını söyledi. Belediyelerin, yağlı güreşe önem vermesiyle birlikte Balıkesir’in 16 ilçesinde 18 defa yağlı güreş organizasyonu düzenlendiğini belirten Başkan Yılmaz “Artık derece yapmak, kürsüye çıkmak bundan sonra olağan bir duruma dönüşecek. Allah’ın izni ile dualı çayırlarda Balıkesirli güreşçilerin adlarını sık sık duyacaksınız.” dedi.