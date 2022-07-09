Son Dakika

Başpehlivan Dağdeviren rakiplerine meydan okudu

SPOR 09.07.2022, 07:28
Başpehlivan Dağdeviren rakiplerine meydan okudu

33 yıl aradan sonra ilk kez Kırkpınar’da başpehlivanlık kürsüsüne çıkma şerefine nail olan Balıkesirli güreşçi Ertuğrul Dağdeviren “Kurtdereli Güreşleri’nde altın kemeri Balıkesir’den dışarıya çıkarmayacağız.” diyerek rakiplerine meydan okudu.

BALIKESİR (İGFA) - 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 38 güreşçisi farklı boylarda dereceler alırken 33 yıl aradan sonra ilk defa Balıkesirli bir güreşçi Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren yarı finalde güreşerek başpehlivanlık kürsüsünde kupayı kaldırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, güreşlerde derece yapan sporcuları makamında ağırlayarak altın ile ödüllendirdi.

BALIKESİR GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

2014 yılından buyana güreşçilerin Büyükşehir Belediyesi çatısı altında toplandıklarını ve Yücel Yılmaz döneminde de çok büyük bir ivme yakaladıklarını vurgu yapan Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren “Alt yapımız çok güçlü,arkadan da genç güreşçiler geliyor. Önümüzdeki yıllarda; başpehlivan sayısı, kemer alma, kürsüye çıkma konularında Balıkesir eski hakim günlerine kavuşacak. Organizasyon konusunda Kırkpınar da dahil en kaliteli organizasyon kime sorarsanız sorun Kurtdereli Güreşleri’nde oluyor.

2023 YILINDA KIRKPINAR KEMERİ BİZİM

Uzun süreli bir sakatlık yaşadım, gönül isterdi ki Kırkpınar’da kemeri almak lakin yarı finalde kalmak nasip oldu. Belki bu bize biraz daha kendimize çeki düzen vermemizi sağlar.  Kemer almak için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl da kemeri takıp halkımızı selamlayacağız inşallah.” dedi. 

DAĞDEVİREN MEYDAN OKUDU

12-13-14 Ağustos günlerinde Balıkesir Kurtdere Mahallesi’nde, Kurtdereli Güreşleri düzenlenecek.  Kurtdereli Güreşleri’nde iddialı olduğunu da vurgulayan Dağdeviren “Kendi evimizin, kendi kapımızın önü olan Kurtdereli Güreşlerinde kemer takmak inşallah bizlere nasip olacak.  Kurtdereli Güreşleri’nde altın kemeri Balıkesir’den dışarıya çıkarmayacağız.” diyerek rakiplerine meydan okudu.

DUALI ÇAYIRLARDA BALIKESİRLİLERİ SIK SIK GÖRECEKSİNİZ

Balıkesir’in, Cumhuriyet tarihinin en çok başpehlivan çıkarmış şehirlerinden birisi olduğuna değinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren’in Kırkpınar Güreşleri’nde kürsüye çıkarak kendilerini gururlandırdığını söyledi. Belediyelerin, yağlı güreşe önem vermesiyle birlikte Balıkesir’in 16 ilçesinde 18 defa yağlı güreş organizasyonu düzenlendiğini belirten Başkan Yılmaz “Artık derece yapmak, kürsüye çıkmak bundan sonra olağan bir duruma dönüşecek. Allah’ın izni ile dualı çayırlarda Balıkesirli güreşçilerin adlarını sık sık duyacaksınız.” dedi.

Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Temmuz 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:33
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:45
Yatsı 22:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31