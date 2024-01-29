BASK’ta Başkan Dr. Ömer Burç güven tazeledi

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü’nün (BASK) Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin geniş katılımıyla yapıldı. BASK’ta mevcut Başkan Dr. Ömer Burç, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

BURSA (İGFA) - BASK’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin geniş katılımıyla Resital Tek Gayrimenkul’ün Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Olağan Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na Cemhan Yavuzerler, Katip Üyeliklerine de Caner Nuri Sönmez ve Murat Vatansever seçildi. Genel kurulda, 2023 yılı faaliyet raporu ile 2023 yılı hesap ve denetleme raporlarının yanı sıra diğer gündem maddelerinin okunması, görüşülmesi ile oylanması yapıldı. Tüm maddelerin oybirliğiyle kabul edildiği genel kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Dr. Ömer Burç, güvenoyu alarak BASK’ta yeniden başkanlığa seçildi.

GÜVENOYU ALDI

Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan BASK Başkanı Dr. Ömer Burç, “Sizlerin destek ve teveccühleriyle bir dönem daha BASK’ta başkanlık vazifesini yerine getirmek üzere seçildik. Hepinize bana ve yönetimime verdiğiniz güvenoyu nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemde önemli etkinlikleri başarıyla hayata geçirdik. Bunda her bir üyemizin maddi ve manevi büyük katkıları bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu yıl kulübümüzün 30’ncu kuruluş yılı. Kulübümüze yakışır bir kuruluş yıldönümü etkinliği planlıyoruz. Her birinizin fikri bizim için önemli. Adımıza ve geçmişimize yakışır bir etkinliğe imza atacağımıza inancım tam. Bu dönemde yine başarılı işleri, yarışları, etkinlikleri, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceğiz. BASK’ın adını ulusalda çok daha fazla duyuracağız” dedi.

BASK’ta oluşan yeni Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı: "Ömer Burç, Gökhan Hacıbeyoğlu, Cemhan Yavuzerler, Ertan Uçar, Caner Nuri Sönmez, Murat Vatansever, Enis Göldeli, Özer Yavuz, Tolga Aktoprak, Uğur Kabal, Ramazan Gültaş, Eralp Fatih Çakın, Mehmet Berat Atagün, Burak Emre Bayraktar, Can Özkurt, Emre Kayıkçı, Banu Camuzcu

Denetleme Kurulu

Hüseyin Barış, Ali Can Gürsoy, Figen Göldeli, Hakan Sezgin, Alper Sarper, Fuat Sarper