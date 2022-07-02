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Basketbolda foça rüzgarı
SPOR 02.07.2022, 10:08
Bağkent-Foça Belediyesi erkek basketbol takımı, 42. Hoopkings Basketbol Liginde yenilgisiz şampiyon oldu.İZMİR (İGFA) - Hoopskings Şirketlerarası Basketbol Ligi Organizasyonunda bu sezon çıktığı 13 maçın hepsini kazanan takım, İzmir etabını 1. sırada tamamladı.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, basketbol takımı oyuncularını, antrenör Fahri Gören’i ve dörtlü finalin en değerli oyuncusu seçilen Barış Bayar’ı tebrik etti.
Bağkent-Foça Belediyesi erkek basketbol takımı, Eylül ayında Çeşme’de gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonasında aynı başarıyı tekrarlamak için mücadele edecek.
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