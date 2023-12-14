Basketbolda 12. hafta biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 16 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da Çağdaş Bodrumspor ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen TOFAŞ, 12. hafta mücadelesinde 16 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da Çağdaş Bodrumspor’u ağırlayacak.

Ligde ve Avrupa’da evinde oynadığı son 3 resmi maçı kazanmayı başaran Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde Çağdaş Bodrumspor’u da yenerek sahasındaki bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu.

Maç günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak.