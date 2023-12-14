Basketbolda 12. hafta biletleri satışta
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 16 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da Çağdaş Bodrumspor ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta karşılaşmasının biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonunun ilk yarısını ilk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen TOFAŞ, 12. hafta mücadelesinde 16 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da Çağdaş Bodrumspor’u ağırlayacak.
Ligde ve Avrupa’da evinde oynadığı son 3 resmi maçı kazanmayı başaran Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde Çağdaş Bodrumspor’u da yenerek sahasındaki bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmasının biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu.
Maç günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren açık olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
|13. Karagümrük
|15
|17
|14. Başakşehir
|15
|15
|15. Gaziantep FK
|15
|15
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
|4. M.City
|16
|33
|5. Tottenham
|16
|30
|6. M. United
|16
|27
|7. Newcastle
|16
|26
|8. Brighton
|16
|26
|9. West Ham United
|16
|24
|10. Fulham
|16
|21
|11. Brentford
|16
|19
|12. Chelsea
|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|16
|16
|16. Nottingham Forest
|16
|14
|17. Everton
|16
|13
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Atletico Madrid
|15
|34
|4. Barcelona
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|16
|29
|6. Real Sociedad
|16
|29
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
|10. Rayo Vallecano
|16
|20
|11. Valencia
|16
|19
|12. Deportivo Alaves
|16
|16
|13. Villarreal
|16
|16
|14. Osasuna
|16
|16
|15. Mallorca
|16
|14
|16. Sevilla
|15
|13
|17. Cadiz
|16
|13
|18. Celta Vigo
|16
|10
|19. Granada
|16
|8
|20. Almeria
|16
|4