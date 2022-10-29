Basketbolculara sponsor jesti

Bursa’yı Türkiye’de ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi hem de Avrupa’da EURO Cup’ta temsil eden Bursa Uludağ Basketbol, kadınlar kategorisinde Bursa’ya ilk kez Avrupa heyecanı yaşattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer’deki Tofaş Salonu’nda karşılaşan Bursa Uludağ Basketbol Kulübü sponsorlarından birisi olan AJO37400’ün sahibi olan Murat Ilıman, mücadele sonrasında takımla bir araya gelerek, tüm basketbolculara ve teknik kadroya formalarındaki reklamı olan ürünlerinden hediye etti.

Maç sonrası, Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, AJO 37400’ün sahibi Murat Ilıman, teknik kadro ile maç sonrasında bir anı fotoğrafı çektirdi.