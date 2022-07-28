Basketbol altyapı seçmelerini tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün basketbol branşında yaptığı seçmeler tamamlandı. 7-14 yaş arası adaylar antrenörlerin gözüne girmek için bütün yeteneklerini sergiledi.

Türkiye’nin Güçlü Altyapısı sloganıyla gençleri spora yönlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, basketbol altyapı seçmeleri gerçekleştirdi.

7-14 yaş arası erkek çocuklarına yönelik Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu Spor Salonu’nda yapılan seçmelere yaklaşık 300 aday kayıt yaptırdı. 14 yaş kategorisinde yer alan çocuklar ile başlayan seçmeler büyükten küçüğe doğru devam etti. Basketbol altyapısında yer almak için antrenörlerin karşısına çıkan geleceğin yıldız sporcu adayları yeteneklerini sergiledi.

Çeşitli antrenman metotlarıyla teste tabi tutulan adaylardan göze çarpan isimler antrenörler tarafından belirlenip önümüzdeki günlerde Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı bünyesine katılacak.