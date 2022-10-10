Başkent yelkenli yarışlarına ev sahipliği yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliğine ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sporu ve sporcuları destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Yelken Kulübü iş birliğiyle Gölbaşı Mogan Parkı’nda “Yaza Veda ve Yelken Şenlikleri: Bütün Tekneler Suda” etkinliği düzenlendi. Optimist ve lazer sınıflarında yapılan yarışlarda kıyasıya rekabet yaşanırken, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

PARKİNSON HASTALIĞINA DA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABB’nin ev sahipliğinde, Ankara Yelken Kulübü’nün “Parkinson için Deniz, Yelken ve Sörf” projesi ile Parkinson hastalığına dikkat çekmek için düzenlediği yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Amaçlarının parkinson hastalığına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Ankara Yelken Kulübü Saymanı Deniz Esen, “ABB’nin desteğiyle düzenlediğimiz etkinlikte bütün üyelerimizle bir araya geldik. Ankara halkına; gölde bu tesisin içerisinde yelken yapılabildiğini, bütün şartların burada spor yapmaya uygun olduğunu ve bizim bunu yapmak için hazır olduğumuzu gösterdik. Parkinson hastalarının sporla hayata bağlanmasını hedefleyen bir proje kapsamında hastaların yelkenle nasıl rehabilite edilebileceğini, yelkenin hangi kapsamlarına katılabileceklerini, hastalık durumlarına göre yelken yapabileceklerini ele alıyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Parkinson hastalarının eve kapanması gerekmediğini, onların hayatın içerisinde yer alabildiklerini ve sporda da onların bir rolünün olabileceğini fark ettirmeye çalıştık” dedi.

Ankara Kent Orkestrası da birbirinden güzel eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

YELKENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Denizi olmayan Ankara’nın yelken sporcuları Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Alp Köprübaşı: “Güzel bir yarıştı ve güzel bir hava vardı. Bence herkes bu sporu yapmalı. Çok güzel bir doğa sporu. Bu yarışlar da çok güzel geçti. Çok teşekkür ederim.”

-Zeynep Tuncer: “3 yıldır yelken yapıyorum. Yelkeni çok seviyorum. Bu yüzden yarışmak da çok hoşuma gitti. İlk yarışlarda çok rüzgâr yoktu ama sonra rüzgâr arttı ve çok keyifli oldu.”

- Su Naz Görgel: “Etkinlik çok güzeldi. Tam bize göre etkinliklerdi. Özellikle bugün yapılan etkinliği çok beğendim ve sevdim, çok da iyi geçti.”