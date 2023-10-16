Başkent er meydanına döndü

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi, “Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri” ile açıldı.ANKARA (İGFA) - “Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası” organizasyonuna ev sahipliği yaparak Türkiye’nin en büyük ve en modern yağlı güreş tesisi olma özelliği taşıyan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, siyasi parti temsilcileri, ABB meclis üyeleri ile bürokratları ve spor federasyonlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YAVAŞ: “ANKARA’MIZIN ADINI BÜTÜN TÜRKİYE’YE VE DÜNYA’YA DUYURACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılış konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

“Bütün Türkiye’de yapılan güreşleri gördükten sonra gerçekten Ankara’mızda neden eksik dedik ve mutlaka Ankara’dan da eskisi gibi başpehlivanlar yetişsin istedik. Bir bakıyorum Muhittin Başkan bütün güreşlere katılıyor, kıskandım. Bundan sonra o konuda da güreşeceğiz başkanım. Güreşin de kendine göre değerleri var. Ata sporumuz, Ata Sporumuzun da mutlaka geliştirilmesi lazım, ihmal edilmemesi lazım. Sevgili Ankaralılar daha önce Taha Akgül Rıza Kayaalp Spor Salonunu açmıştık. Avrupa’nın en moderni şimdi de bugün bu tesisi açıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğiz. Ankara Büyükşehir bünyesinde 4 spor kulübünde tam 17 bin 500 sporcumuz var. Bu yıl yüzlerce madalyayı Ankara’mıza kazandırdılar. Paris Olimpiyatları için 6 güreşçimizden 5’i ASKİ Spor bünyesinde inşallah bundan sonra yağlı güreşte de Ankara’mızın adını bütün Türkiye’ye ve dünyaya duyuracağız.”

GAZİ PAŞA’YI ANMA GÜREŞLERİNİN AĞASI SAİT ATALAY OLDU

Ankara’da uzun yıllar sonra düzenlenen organizasyonda, Gazi Paşa’yı Anma Güreşlerinin ağası iş insanı Sait Atalay oldu.

Böylesine güzel ve özel günde organizasyonda yer almaktan dolayı onur duyduğunu dile getiren Sait Atalay şu ifadeleri kullandı:

‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ SPOR Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’nin açılışı ve 91 yıl aradan sonra Başkentimizde yapılan Gazi Paşa’yı anma Yağlı Pehlivan Güreşlerini gerçekleştirdiğimiz bu günde güreşlerin ağası olarak sizlere hizmet etmekten müşerrefim.’’

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, bütün başpehlivanların programlarını iptal ederek Ankara’ya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Atatürk 1931-32 yıllarında cihan pehlivanları için kendi adına güreş düzenletilmişti ancak kesintiye uğramış biz de bunu geçen sene düşünmüştük ama Covid nedeniyle kesintiye uğramıştı. Bu tesisimizi açıyoruz, öncelikle Manevi Başkanımız, Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz.”

ASKİ Spor Koordinatörü Abdullah Çakmar da “Türkiye’nin en büyük ve en başarılı amatör spor kulübü olan ASKİ SPOR, bugün Türkiye’nin en modern yağlı güreş tesisine kavuşuyor. Şaban Yılmaz Spor Kompleksini ve Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Tesisini kulübümüze ve Ankaralıların hizmetine sunan Onursal Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan’a teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş Müsabakası ile açılmanın gururunu yaşadıklarını belirten ASKİ Spor milli güreşçileri duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Taha Akgül (ASKİ Sporlu Milli Güreşçi): “Bugün Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’nin hem açılışı hem de Gazi Paşayı Anma Yağlı Güreşlerinin ilki düzenleniyor bu anlamda Ankara için çok önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Onursal Başkanımız Mansur Yavaş’a, Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan’a, Kulüp Koordinatörümüz Abdullah Çakmar’a emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

-Rıza Kayaalp (ASKİ Sporlu Milli Güreşçi): “Yağlı güreş için çok önemli bir gün, Ankara’da yağlı güreş kulübünün olması ve böylesine güzel bir tesisin faaliyete geçmesi Ankara ve Türk güreşi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sahasıyla, yatma yeriyle, antrenman yerleriyle Türkiye’nin en iyi tesisi diyebilirim.”

-Ali Cengiz (ASKİ Sporlu Milli Güreşçi): ‘‘Bugün çok güzel bir ortam var tam bir güreş havası var bu güzel tesisin Ankara’ya kazandırıldığı için çok mutluyuz emeği geçen herkese teşekkür ederiz.’’

-Şaban Yılmaz (ASKİ Sporlu Milli Güreşçi): “Duygularımız tarif edilemez ismimizi layık gören başta Belediye Başkanımız Mansur Beye, Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan’a ve Genel Koordinatörümüz Abdullah Çakmar’a teşekkür ediyorum.”