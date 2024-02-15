Başkanı Solmaz'dan Ampute Futbol Milli Takımı'na ziyaret

Almanya'da faaliyet gösteren Altın Adımlar Derneği (Goldene Schritte e.V.) başkanı Serkan Solmaz, Yalova'da bir otel tesisinde kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti.Yılmaz ADIYAMAN / YALOVA (İGFA) - Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da düzenlenecek olan Ampute Futbol 2024 Avrupa Şampiyonası 1-8 Haziran'da başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanı Alparslan Erkoç'un daveti üzerine Almanya'dan gelen Serkan Solmaz, Ampute Futbol Milli Takımı antrenörü İsmail Temiz ve milli takım futbolcuları ile tanıştı.

Altın Adımlar Derneği başkanı Serkan Solmaz, "Ben de 2015 yılında kendim ampute oldum. 2019 yılından bu yana Türkiye'de ampute olacak vatandaşlarımızı tespit ediyoruz ve protez bacak ihtiyacı olanlara dernek olarak yardım ediyoruz. Bugün, burada Yalova'da kamp yapan Ampute Futbol Milli Takımını ziyaret ettim. Sporcuları birebir gördüm ve sohbet ettim. Benim için çok büyük bir onur oldu. Milli Takımımızı ve teknik kadromuza, Fransa'da başarılar diliyorum. Federasyon başkanımız Alparslan Erkoç'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Fransa'da milli takımımızı yalnız bırakmayacağım, inşallah orada olacağım" dedi.