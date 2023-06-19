Başkan Taban şampiyon Afra'yı ağırladı
Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Kick Boks şampiyonasında rakiplerini bir bir mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olan Afra Nehir Ertaş’ı makamında ağırladı.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği okullar arası spor müsabakaları kapsamında 08-11 Haziran tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks şampiyonasında İnegöl rüzgarları esti.
Bak Yapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu öğrencisi Afra Nehir Ertaş, 37 kiloda rakiplerini bir bir mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.
Bu başarının ardından Belediye Başkanı Alper Taban, şampiyon Afra’yı makamında kabul etti. Afra Nehir Ertaş’ı ailesiyle birlikte Başkanlık makamında kabul eden Belediye Başkanı Alper Taban, genç sporcuyu tebrik ederek İnegöl’e yaşattığı bu gururdan dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda başarılı sporcuya hediye takdimi gerçekleştirildi.
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