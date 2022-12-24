Başkan Şayir’den Dilovalı şampiyona ödül

Bulgaristan’da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan Dilovalı sporcu Muhammet Çukan ödüle doymuyor.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz ay Bulgaristan’da düzenlenen Short Track Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden 10 yaşındaki milli sürat patenci Dilovalı Muhammet Çukan girdiği turnuvada büyük başarı elde ederek Avrupa şampiyonu oldu.

MUHAMMET İLE GURUR DUYUYORUZ

Başta ailesi olmak üzere, Dilovası’na büyük sevinç yaşatan Muhammet Çukan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in misafiri oldu. Genç Muhammet’in başarısı ile gurur duyduğunu dile getiren Başkan Şayir, “Muhammet kardeşimizin başarısıyla tüm Dilovası olarak gurur duyduk. Onun bu büyük başarısının diğer gençlerimize de örnek olacağına inanıyorum. İnşallah Dilovası nice şampiyonlar çıkaracak. Onlar bizim gururumuz. Gençlerimizin aldıkları başarılar ile ülkemizin daha ileri gideceğine inanıyorum. Bizler de her zaman onların yanlarında olaya devam edeceğiz. Bir kez daha Muhammet kardeşimizi ve ailesini tebrik ediyorum” dedi.

BAŞKAN ŞAYİR ÖDÜLLENDİRDİ

Başkan Şayir konuşmasının ardından Muhammet Çukan’ı başarısından dolayı ödüllendirmeyi de unutmadı.