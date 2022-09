Başkan Savaş: Hatayspor düşmeyecek!

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, teknik direktör Volkan Demirel ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.HATAY (İGFA) - Sezonun ilk 6 haftasında şanssızlık yaşadıklarını ve kötü gidişata ‘Dur’ demek için hoca değişikliğine gittiklerini söyleyen Savaş, Volkan Demirel ve ekibine inandıklarını ifade etti.

Deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı ile birlikte başarıya alışkın Hatayspor taraftarlarının yüzünün güleceğine de inandığını belirten Savaş, bordo-beyazlı taraftarlara seslenerek, “Sevinmek güzel ama sahiplenmek zordur. Taraftarlarımız takımı sahiplenmeli. Heyecan duyan ve 90 dakika boyunca takımını destekleyen taraftarımızı stada bekliyoruz. 7 yıllık yükselen başarı çıtamız var. Sadece 6 haftalık bir suskunluk sürecimiz oldu. Böyle dönemler Fenerbahçe, Arsenal, Barcelona gibi büyük kulüplerde de oluyor. Volkan hoca ve ekibi azimli ve hırslı. Hatayspor düşmeyecek. Takımımız daha iyi yerleri hak ediyor" dedi.

Lütfü Savaş’ın ardından söz alan Volkan Demirel, A.Hatayspor’a transfer sürecinde yöneticilerin kendine ve ekibine yaklaşımından onur duyduğunu belirtti.

Kendini evinde gibi hissettiğini de sözlerine ekleyen Volkan Demirel, “Hatay'da beni her gören evine davet etmek istiyor. Her gören yemek yemek istiyor. Ben de kilo alacağım diye korkuyorum. Her ortamda bana akraba sıcaklığını hissettiriyorlar” diyerek basın toplantısına başladı.

Hatayspor’u ekibiyle birlikte analiz ettiğini ve imzayı attıktan sonra doğru yerde olduğunu anladığını ifade eden Demirel, “Sanki uzun zamandır burada gibiyim. Buraya başarılı olmaya geldik. Herkes ilk 6 haftayı kafasından silsin. Yepyeni bir sayfa açarak sonuca giden, omuz omuza mücadelede yıkılmayan bir takımla maçlarımızı oynayacağız. Sivasspor maçını kazanarak yukarı doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve başkan vekili Aydın Toksöz de, Volkan Demirel’in başarılı olacağına inandıklarını belirterek hocaya ve ekibe güvendiklerini söyledi.