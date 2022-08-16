Başkan Savaş: Hatayspor'da ligi ilk 10'da bitirecek takım oluşturduk

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bordo-beyazlıların durumu ve transfer konularına açıklık getirdi.HATAY (İGFA) - Hatay'da Atakaş Hatayspor'a 3 takviye daha yapmak istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Lürfü Savaş, aldıkları isimlerin gelecek adına umut veren oyuncular olduğuna dikkai çekerek, "Takım olma adına tek vücut şeklinde sinerji oluşturacağını düşündüğümüz bir ekip kurduk. Bu sene ligi ilk 10'da bitirecek bir takım oluşturduk" dedi.

SAVAŞ’TAN TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Bugüne kadar çalıştıkları teknik adamların yıldızının parlaması hakkında da konuşan Başkan Savaş, "Teknik adamın sosyal hayatına, duruşuna ve mantalitesine bakıyoruz. İlhan Palut bizim sportif direktörümüzdü ve sonrasında takımı ona verdik ve başarılı bir periyot geçirdi. Süper Lig'de başarılı bir süreç geçiriyor. Sonrasında Karagümrük'te 1 Lig'de sadece 11 maça çıkan Ömer hocayı takımın başına geçirdik. Karakter ve sportif başarı olarak sporculuğu dolu dolu geçen bir hocamızdı. Geçen sene ikinci yarıda biraz demoralize olmuştu ve ‘Enerjim azadı, izin istiyorum' dedi. Ömer hoca ayrıldıktan sonra Serkan Özbalta'yla anlaştık. Kendisinin hem futbolcu hem de teknik adam olarak güzel bir geçmişi var. Süper Lig tecrübesi belki çok az ama karakter, oyun kurgusu ve devamlılık olarak bizim için gerçekten önemli bir karakterdi. Nöbeti kendisine teslim ettik. Şartlar devam ederse, önümüzdeki yıl da devam ederiz"

açıklamasını yaptı.