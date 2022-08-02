Başkan Şahin Türkiye ikincisi takımı ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ni ikinci sırada bitirerek büyük bir başarı yakalayan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı makamında ağırladı. Başkan Şahin, başarılı takımı para ödülüyle ödüllendirdi.GAZİANTEP (İGFA) - HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 37 maçtan 30’nu galip ayrılarak play-off final serisine kalan ve Fenerbahçe ile eşleşip son maçta kaybederek ikinci olan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ve antrenörü, Başkan Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Oyuncularla bir süre sohbet eden Başkan Fatma Şahin, başarılarından dolayı takımı tebrik ederek yeni sezon için iyi dileklerini dile getirdi.

İkincilik kupasıyla beraber günün anısına Başkan Şahin’le hatıra fotoğrafı çektiren takım adına konuşan Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı Antrenörü Muharrem Karakafa, engellilere, spora ve takıma verdiği desteklerden dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkürlerini iletti.

Ziyarette konuşan Fatma Şahin, “Spor şehri Gaziantep”, “Engelsiz kent Gaziantep” in başarılı sporcularıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu ve her birine teşekkür etti.