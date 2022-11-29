Başkan Ormankıran'dan Süloğlu Spor'a tam destek

Edirne 1. Amatör Lig'd mücadele eden Süloğlu Spor GK, Gazimihal Sporu 9-0 mağlup ettiği maçta ikinciliğe yükseldi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu İlçe Stadı'nda oynanan Süloğlu Spor GK, Gazimihal Spor’u 9-0 mağlup etti. Sahasında oynanan maçı Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, taraftarlarla birlikte izlerken, taraflar Süloğlu Spor GK Futbolcularına “ Şampiyon Süloğlu” tezahüratlarında bulundular.

Maç öncesi soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Başkan Ormankıran, yerel yönetim olarak spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini belirterek, her sezon kendilerini gururla temsil eden Süloğlu Spor Gençlik Kulübü'nü tebrik etti. Başkan Ormankıran, Süloğlu Belediyesi olarak başarıya koşan takımımıza desteğimiz artarak devam edeceklerini duyurdu.

Maç sonunda açıklama yapan Süloğlu Spor Gençlik Kulübü Antrenörü Altan Yavaş, iki haftadır takımın galip geldiğine dikkati çekerek, "İnşallah bu sene şampiyon olacağız” dedi.

Attıkları 9 golle büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olduğuna vurgu yaparak, futbolcuları ve hocaları tebrik etti.