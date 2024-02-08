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Başkan Gürkan: Yeni Malatyaspor’un süper ligde olacağına inanıyorum

SPOR 08.02.2024, 13:40
Başkan Gürkan: Yeni Malatyaspor’un süper ligde olacağına inanıyorum

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor tesislerini ziyaret ederek, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, önümüzdeki sezonda Yeni Malatyaspor’un süper ligde hak ettiği yerde olacağına inandığını söyledi.MALATYA (İGFA) - Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hem ziyaretinden hem de bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Gevrek, “Ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğu desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. 6 Şubat’ta Malatya’mızın yaşadığı depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet diliyorum. 6 Şubat depremlerinde ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızı aramıştım. Başkanımız daha o zamandan beri sokaklardaydı Allah razı olsun. O günden bu güne kadar depremzedelerle beraberdi. Çok emek verdi. 11 ilimiz etkilendi. Malatya da bunlardan en çok etkilenen illerimizden bir tanesiydi. Sağ olsun Başkanımız o günden bugüne kadar hep sokaktaydı. Büyük hizmetleri oldu Malatya’ya ve Malatya’mızda örnek şehir oldu o anlamda. Kolay değil, depremlerin acısını hissediyoruz. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor. İnşallah depremzedelerimizle birlikte tekrar eski güzlerimize döneriz. Kısmet olsaydı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’la beraber Malatyaspor’umuzu süper lige çıkaracaktık, öyle konuştuk. Buraya gelmeden önce bir görüşme yapmıştık. Önce Malatya’nın ayağa kalkması lazım demişti. Bunun yanında da Yeni Malatyaspor’un da ayağa kalkması gerek demişti. Bu anlamda kısmet olmadı ama şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Yeni Malatyaspor Başkanımız Adil Gevrek’e sıcak karşılamasından dolayı ve Yeni Malatyaspor’a şimdiye kadar göstermiş olduğu çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’nın bu 6 Şubat depremlerinden sonra moral, motivasyon açısından ve sportif aktivitelerin Malatya gündemine oturması noktasında da Yeni Malatyaspor’a çok ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Ben inanıyorum ki Yeni Malatyaspor’umuzun yöneticileri ve bundan sonraki gelecek yönetici arkadaşlarla birlikte Yeni Malatyaspor’umuzda birlik, beraberlik anlayışı içeresinde bir heyecan yaratılarak, transfer tahtasının açılması ve yeni transferlerle birlikte önümüzdeki sezonda süper ligde hak ettiği yerde olmasını canı gönülden temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum. 6 Şubat depremiyle beraber depremzede vatandaşlarımıza burada Yeni Malatyaspor ev sahipliğini yaptı. Genç takımlarıyla ilgili Büyükşehir Belediyemiz ve Esenlik şirketimiz buradaki ihtiyaçların giderilmesinde de çok büyük gayretler gösteriyor. Esenlik Malatya’nın öz malıdır. Malatyalılara hizmet etme ve Malatya’nın bütün katman ve kesitlerine hizmet etmekte kendilerine görev addetmişler. Sporcularımızın bu sıkıntılı süreçte ayakta kalmaları anlamında ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Esenlik şirketimiz desteklerine devam ediyor. Destek vermeye de devam edecektir. Yeni Malatyaspor tesislerinde değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte olmaktan ve onların bu sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’nın bütün katmanları, paydaşları el ele vererek, şehrimizin bu güzide kulübünü geçmişteki o şaheser tabloları yeniden icra etmesi noktasında da temennilerimi ifade ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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