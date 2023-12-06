Başkan Çiftçi, Dünya ikincisini ağırladı

Dünya Ordular Arası Güreş Şampiyonası’nda Dünya ikincisi olan Çayırovalı Yusuf Demir, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Sporun ve sporcunun dostu Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dünya ikincisi Çayırovalı güreşçi Yusuf Demir’i misafir etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu olan ve 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Dünya Ordular Arası Güreş Şampiyonasında 57 KG Serbest Stil’de Dünya ikincisi olmayı başaran Yusuf Demir, antrenörleri Mustafa Şenol ve Ersin Çağlar’la birlikte madalyasını Başkan Çiftçi’ye getirdi. 22 yaşında büyük bir başarıya imza atan Çayırovalı sporcuyu makamında misafir eden Başkan Çiftçi, belediye olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini belirtti.

“YUSUF, BİZİM GURURUMUZ OLDU”

Yusuf’un yakaladığı başarıdan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirten Başkan Çiftçi, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çayırova Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza büyük destekler sağlıyoruz ve bu noktada da çok önemli başarılara imza atıyoruz. Çayırovalı bir sporcumuzun da bu denli önemli bir başarı elde etmiş olması bizi çok mutlu etti. Yusuf bizim gururumuz oldu, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Başkan Çiftçi, Dünya ikincisi Yusuf Demir’e günün anısına hediye takdiminde bulunurken, ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.