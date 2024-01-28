Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mondihome Kayserispor’un yeni teknik direktörü Burak Yılmaz’ın imza törenine katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor bizim bir değerimiz, bir markamız. İnşallah Kayserisporumuzu hak ettiği yere getireceğiz diye inanıyorum. Avrupa yolunda Kayserispor diyerek hedefimize ilerleyeceğiz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yeni teknik direktör Burak Yılmaz, sarı kırmızılı takımın yöneticileri ile kentte görev yapan yerel ve yaygın basın mensupları katıldı.

“KAYSERİSPOR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI”

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Kayserispor’umuzun yönetim kurulu başkanına ve Kayserispor’umuzun inşallah bundan sonraki süreçte hocası olarak devam edecek olan Burak Hocama ve siz değerli basın mensuplarımızın şahsında tüm Kayserili hemşehrilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kayserispor bizim için çok önemli ve anlamlı. Kayserispor bizim bir değerimiz, bir markamız. Sevinciyle, sıkıntısıyla elbette ki bağrımıza bastığımız bir değerimiz” dedi.

“KAYSERİSPOR BÜYÜK BİR CAMİA”

Kayserispo’un büyük bir camia olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “İnişler de olur, çıkışlar da olur, sevinçler de olur, sıkıntılar da olur ama Kayserispor büyük bir camia. Geçmişten beri şehrimizi en güzel şekliyle hem temsil eden hem konuşulmasını olumlu manada sağlayan bir değer. Yönetim kurulumuza, hocalarımıza teşekkür ederken başta kapalı kale olmak üzere taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KAYSERİSPOR’UMUZU HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ DİYE İNANIYORUM”

Başkan Büyükkılıç, yaşanan teknik direktör değişikliği sürecinden de bahsederek şunları söyledi:

“Recep Hocamla bir dönem yaşandı. Elbette çok güzel günler oldu tabii hep kazanacağız diye bir şey yok, sıkıntılı zamanlar da oldu. Gerçekten dürüstlüğüyle, kalitesiyle, karakteriyle Kayseri’mize ve Kayserispor’umuza olan sıcak ilgisiyle burada uyumlu şekilde çalışmalar yaptı. Kendisi son süreçte arzu edilen performans sergilenemeyince, suçlu arama mantığında değil, kendisi belki bir değişikliğin Kayserispor camiası adına faydası olur anlayışıyla ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi pırıl pırıl, yurt içinde ve yurt dışında bizleri temsil etmiş, futboluyla savaşan, mücadele anlayışıyla hepimizin gururu olan, milli maçlarda adeta gözlerimizin Burak kardeşimize baktığı, daha önce hatırlanacağı üzere babası değerli hocamız da Kayseri’mize bir süre hizmet etmişti. İnşallah yeni bir sayfa açılarak, oyuncularımızla, yöneticilerimizle, şehrimizle başta Mehmet Özhaseki Bakanımız olmak üzere değerli bakanlarımızla, milletvekillerimizle, şehrimizin kurum ve kuruluşlarıyla önümüze bakacağız. İnşallah Kayserispor’umuzu hak ettiği yere getireceğiz diye inanıyorum.”

“AVRUPA YOLUNDA KAYSERİSPOR DİYEREK HEDEFİMİZE İLERLEYECEĞİZ”

Şehrin takımına sahip çıkacaklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Transfer tahtasının açılması konusunda da başta Mehmet Özhaseki Bakanımız olmak üzere üzerimize ne düşüyor ise yapma yönünde irade göstereceğimizi ifade ediyorum. İnşallah yine Kayserispor’umuza imkânlar sağlamak suretiyle, yasal çerçevede, şehrimizin takımına sahip çıkacağız. Üzerimize düşeni yapacağız ve inşallah hep beraber göğsümüzü gere gere Avrupa yolunda Kayserispor diyerek hedefimize ilerleyeceğiz. Hedef olmadan hiçbir şey olmaz. Baki Ersoy milletvekilimiz de her zamanki sahip çıkma duygusuyla da üzerine düşeni yapma yönünde irade gösteriyor. Tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“SİZİN GİBİ BİR DEĞERİ ÜLKEMİZ KAZANACAK SADECE KAYSERİ’MİZ DEĞİL”

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın başarılı olacağına inandığını ifade ederek, “Burada olmamız, hocamızı kucaklamamız, ona dua etmemiz, inşallah onun başarısı şehrimizin başarısı olacak, başaracağınıza ben inanıyorum. Sizin gibi bir değeri Ülkemiz kazanacak sadece Kayseri’miz değil” dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlıktan öte şehre ağabeylik yaptığını dile getirerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayserispor’un yeni teknik direktörü Burak Yılmaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, imzalarını atarak, Kayserispor ailesine katıldı. Törende takımın yeni teknik direktörü Yılmaz, gazetecilerin sorularını da yanıtlarken, Başkan Büyükkılıç, Yılmaz’ı tebrik etti.