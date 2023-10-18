Başkan Büyükakın: O kupa da Türkiye’ye gelecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başarılarıyla Türkiye’nin göğsünü kabartan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı’na dünya kupası öncesi hizmet aracı hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil edip iki kez Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımına hizmet aracı hediye etti. Teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var. Mart´ta da o kupa Türkiye´ye gelecek" dedi.

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDE TESLİM TÖRENİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen teslim törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve genel sekreter yardımcıları, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktör Yardımcısı Hüseyin Dağdelen ile sporcular katıldı.

‘’GÖNÜLDEN GÖNÜLE BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ’’

Başkan Büyükakın, “Bizim zaten onlarla gönül bağımız ayrı. Gönülden gönüle birbirimize bağlıyız. Daha önceki turnuvalara hazırlık yaparlarken de biz hep onlarla sohbet ettik. Bana söz verdiler. Kupayı Türkiye'ye getireceklerini söylemişlerdi. Ben de onlara sonuna kadar arkanızda olacağız, Büyükşehir Belediyesi yanınızda diye söz vermiştim. Biz sözümüzü tutuyoruz. Biz onlara inanıyor ve güveniyoruz. Aynen Allah’ın bize emaneti olduklarını biliyoruz ve yapmamız gerekeni yapıyoruz onların daha iyisini başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Engelleri tanımıyoruz engel yok, engel sadece zihinlerde var, yüreklerde var, inanmayan kalplerde var” şeklinde konuştu.