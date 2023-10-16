Başkan Altay'dan milli takım ve Konyalı taraftarlara tebrik

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Letonya’yı 4-0 yenerek ülkemize büyük gurur yaşatan A Milli Futbol Takımımızı ve Konyalı taraftarları kutladı.KONYA (İGFA) - A Milli Takımın 2015 yılının Ekim ayında Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarında İzlanda’yı Konya’da 1-0 yenerek 2016’da Fransa’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’na Konya'dan gittiğini anımsatan Başkan Altay, “Yine bir Ekim ayında bu sefer Letonya’yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Almanya’daki EURO 2024’e Konya'dan gidiyoruz. Milli Takımımızın son yıllarda tarihî anları Konya'da yaşıyor olması şehrimiz için büyük bir gurur vesilesi” diye konuştu.

Milli Takımın Konya’daki zaferlerine bir yenisini daha eklemesinden şehir olarak büyük gurur duyduklarını belirten Başkan Altay, “Konyamızda tarih yazan ‘Bizim Çocukları’ gönülden alkışlıyor, bize bu büyük mutluluğu yaşattıkları için can-ı gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de stadı dolduran ve son ana kadar bir an bile susmayan Konyalı sporseverlere. Muhteşem bir atmosfer oluşturarak performanslarıyla bu gurur akşamına büyük renk kattılar. Almanya EURO 2024’te Milli Takımımızın bu mücadele azmiyle başarılı olacaklarına şüphem yok. Konya’da daha nice zaferler kazanmayı temenni ediyorum” dedi.