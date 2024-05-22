Başkan Alemdar stadyumdan tüm şehre seslendi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı’nda TFF 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasına çıkacak Sakaryaspor’un antrenmanını ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Yusuf Alemdar stadyumdan tüm şehre seslendi: “Gün Sakaryaspor’un etrafında kenetlenme günüdür”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar takımın Süper Lig’e çıkış kaderini belirleyecek olan play-off finali öncesi Sakaryaspor’a stadyumda yaptığı ziyarette, “Bayrağımızı dalgalandıran nice başarılı sporcumuz gibi Sakaryasporumuzu o şanlı günlere döndüreceğinize inancımız tamdır. Gün, kenetlenme günüdür. Herkesi şehrimizin takımının etrafında kenetlenmeye davet ediyorum.İnanıyoruz, Sakaryaspor şehrimize şampiyonluk hediye edecek” dedi.

Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Alemdar, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Tüm şehrin Sakaryaspor’un etrafında kenetlendiğini ifade eden Alemdar, zorlu mücadele öncesi takımın yanında oldukları söyledi ve başarılar diledi.

Takıma baklava ikramında bulunan Başkan Alemdar, daha sonra Dükkan54’ü ziyaret etti. Başkan Genç ile beraber kulüp ürünlerini inceleyen Başkan Alemdar, sezon için üretilen siyah ve beyaz formalardan aldı.

Şehrin bu şampiyonluğa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, “Her zaman yanınızdayız, şehir yanınızda bunu bilin. Bu şehrin bu şampiyonluğa ihtiyacı var. Sabırsızlıkla kupanın şehre gelmesini bekliyorlar. Allah nasip ederse Kocaeli’deki performansınızı iyi şekilde sergileyip inanıyoruz ki Süper Lig’de de maçları kazanacaksınız. Bu ışığı sizlerde gördük. Sakarya’nın da böyle başarıları hak ettiğini düşünüyorum. Bu şehir insanı size sahip çıktığı sürece sizler de bunu karşılıksız bırakmayacaksınız, bunu biliyoruz. Bu süreci de başarıyla aşıp Sakaryaspor’un şanlı tarihine yeniden geri döneceğinize inanıyoruz.”dedi

HOCALARIMIZA VE SİZE GÜVENİYORUZ”

Alemdar, “Avrupa Kupaları’nda da mücadele eden bir Sakaryaspor’u düşlüyoruz. Takımımızın geçmişine baktığımızda bunların çokta uzak olmadığını görüyoruz. Sakaryaspor’u tıpkı büyük kulüpler gibi tüm Türkiye tanıyor. Ulusal ve uluslararası anlamda nice değerler, başarılı sporcular yetiştirmiş bir şehirde yaşıyoruz. Bu sahalarda, bu şanlı formayı terletmiş büyük ağabeylerinizin peşinden gitmekte sizler için büyük onurdur. Başkanımıza, yönetime, hocamıza ve sizlere güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şehrin tüm dinamikleri için “kenetlenme” günü olduğuna dikkat çeken Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: “Her zaman yanınızdayız. Buradan şehrin tüm dinamiklerine sesleniyoruz.Sanayicilerin, iş insanlarının, siyasetçilerin bu şehrin gerçeği Sakaryaspor’a sahip çıkmasını istiyoruz. İyi günde, kötü günde hangi şartlarda olursa olsun elimizi taşın altına koyalım. Gün bugündür. Eğer bu kenetlenmeyi sağlayabilirsek inanıyorum ki sizler de sahadaki başarınızla kupayı alacaksınız. Tüm şehri tam da bugünde kenetlenmeye davet ediyorum.”

ŞEHRİN DESTEĞİYLE SÜPER LİG’E YÜKSELECEĞİZ

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç iyi dilekleri ve temenni için Başkan Alemdar’a teşekkür ederek, “Sizi burada görmekten yanımızda olmanızdan dolayı mutlu olduk. Göreve geldiğiniz günden itibaren Sakaryaspor’a sağladığınız maddi manevi destekleriniz için teşekkür ederim. İnşallah biz şampiyon olup layık olduğumuz yere çıkacağız” derken Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ise, “Destekleriniz için teşekkür ederiz. Önümüzde tek bir engel var. Onu da tüm şehrin desteğiyle geçeceğiz” dedi.