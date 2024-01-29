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BASK'ta Başkan Burç güven tazeledi

SPOR 29.01.2024, 13:35
BASK'ta Başkan Burç güven tazeledi

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü’nün (BASK) Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin geniş katılımıyla yapıldı. BASK’ta mevcut Başkan Dr. Ömer Burç, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.BURSA (İGFA) - BASK’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin geniş katılımıyla Resital Tek Gayrimenkul’ün Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Olağan Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na Cemhan Yavuzerler, Katip Üyeliklerine de Caner Nuri Sönmez ve Murat Vatansever seçildi.

Genel kurulda, 2023 yılı faaliyet raporu ile 2023 yılı hesap ve denetleme raporlarının yanı sıra diğer gündem maddelerinin okunması, görüşülmesi ile oylanması yapıldı. Tüm maddelerin oybirliğiyle kabul edildiği genel kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Dr. Ömer Burç, güvenoyu alarak BASK’ta yeniden başkanlığa seçildi.

ÖMER BURÇ GÜVENOYU ALDI

Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan BASK Başkanı Dr. Ömer Burç, “Sizlerin destek ve teveccühleriyle bir dönem daha BASK’ta başkanlık vazifesini yerine getirmek üzere seçildik. Hepinize bana ve yönetimime verdiğiniz güvenoyu nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemde önemli etkinlikleri başarıyla hayata geçirdik. Bunda her bir üyemizin maddi ve manevi büyük katkıları bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu yıl kulübümüzün 30’ncu kuruluş yılı. Kulübümüze yakışır bir kuruluş yıldönümü etkinliği planlıyoruz. Her birinizin fikri bizim için önemli. Adımıza ve geçmişimize yakışır bir etkinliğe imza atacağımıza inancım tam. Bu dönemde yine başarılı işleri, yarışları, etkinlikleri, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceğiz. BASK’ın adını ulusalda çok daha fazla duyuracağız” dedi.

BASK’ta oluşan yeni Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

Yönetim kurulu

Ömer Burç                                                 

Gökhan Hacıbeyoğlu  

Cemhan Yavuzerler                           

Ertan Uçar

Caner Nuri Sönmez                                    

Murat Vatansever

Enis Göldeli                                              

Özer Yavuz

Tolga Aktoprak

Uğur Kabal

Ramazan Gültaş

Eralp Fatih Çakın

Mehmet Berat Atagün

Burak Emre Bayraktar

Can Özkurt

Emre Kayıkçı

Banu Camuzcu

Denetleme Kurulu

Hüseyin Barış

Ali Can Gürsoy

Figen Göldeli

Hakan Sezgin

Alper Sarper  

Fuat Sarper

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