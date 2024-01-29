BASK'ta Başkan Burç güven tazeledi
Bursa Alternatif Sporlar Kulübü’nün (BASK) Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin geniş katılımıyla yapıldı. BASK’ta mevcut Başkan Dr. Ömer Burç, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.BURSA (İGFA) - BASK’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin geniş katılımıyla Resital Tek Gayrimenkul’ün Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Olağan Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na Cemhan Yavuzerler, Katip Üyeliklerine de Caner Nuri Sönmez ve Murat Vatansever seçildi.
Genel kurulda, 2023 yılı faaliyet raporu ile 2023 yılı hesap ve denetleme raporlarının yanı sıra diğer gündem maddelerinin okunması, görüşülmesi ile oylanması yapıldı. Tüm maddelerin oybirliğiyle kabul edildiği genel kurulda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.
Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Dr. Ömer Burç, güvenoyu alarak BASK’ta yeniden başkanlığa seçildi.
ÖMER BURÇ GÜVENOYU ALDI
Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan BASK Başkanı Dr. Ömer Burç, “Sizlerin destek ve teveccühleriyle bir dönem daha BASK’ta başkanlık vazifesini yerine getirmek üzere seçildik. Hepinize bana ve yönetimime verdiğiniz güvenoyu nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönemde önemli etkinlikleri başarıyla hayata geçirdik. Bunda her bir üyemizin maddi ve manevi büyük katkıları bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu yıl kulübümüzün 30’ncu kuruluş yılı. Kulübümüze yakışır bir kuruluş yıldönümü etkinliği planlıyoruz. Her birinizin fikri bizim için önemli. Adımıza ve geçmişimize yakışır bir etkinliğe imza atacağımıza inancım tam. Bu dönemde yine başarılı işleri, yarışları, etkinlikleri, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçireceğiz. BASK’ın adını ulusalda çok daha fazla duyuracağız” dedi.
BASK’ta oluşan yeni Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:
Yönetim kurulu
Ömer Burç
Gökhan Hacıbeyoğlu
Cemhan Yavuzerler
Ertan Uçar
Caner Nuri Sönmez
Murat Vatansever
Enis Göldeli
Özer Yavuz
Tolga Aktoprak
Uğur Kabal
Ramazan Gültaş
Eralp Fatih Çakın
Mehmet Berat Atagün
Burak Emre Bayraktar
Can Özkurt
Emre Kayıkçı
Banu Camuzcu
Denetleme Kurulu
Hüseyin Barış
Ali Can Gürsoy
Figen Göldeli
Hakan Sezgin
Alper Sarper
Fuat Sarper
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|22
|57
|3. Trabzonspor
|22
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|23
|31
|8. Başakşehir
|23
|30
|9. Kasımpasa
|22
|29
|10. Kayserispor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|29
|12. Ankaragücü
|23
|28
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Hatayspor
|23
|25
|15. Samsunspor
|22
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|22
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|22
|6