Başarılı sporcular Hatayın 'kompleksi'nde yetişiyor

Hatay Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı ikinci spor kompleksi ve yaşam merkezinde spor kursları devam ediyor.HATAY (İGFA)- 2015 yılından itibaren sporseverlere, milli sporculara ve takımlara hizmet veren HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi binlerce vatandaşa spor yapma imkânı sağlıyor.

Hataylı sporcular ve sporseverlerin gönüllerince faydalandığı spor merkezinde iki adet açık tenis kortunda, basketbol, voleybol ve futbol sahaları yer alıyor.

Vatandaşların fiziksel ve ruhsal gelişime katkı sağlamak amacıyla kondisyon, step aerobik, reformer, zumba, yoga seanslarının da yapıldığı komplekste olimpik yüzme havuzunda, okçuluk ve satranç odalarında geleceğin başarılı sporcuları yetişiyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi mersah alanı ayrıca her sene uluslararası aba güreşi müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Aynı anda 22 branşta sporun yapıldığını, üye kayıtları ve günlük girişler ile 7’den 70’e herkesin kurslardan faydalandığı tesiste Hatay Büyükşehir Belediyesporlu profesyonel sporcuların kaldığı 42 yaşam odası da yer alırken, sağlıklı yaşamın merkezi olan tesiste üyelere özel diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Kompleksten faydalanan vatandaşlar, merkezden oldukça memnun olduklarını, birçok branştan faydalandıklarını ve ailece kurslara geldiklerini de belirterek herkesi sağlıklı yaşam için HBB Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezine davet etti.