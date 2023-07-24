Barış Yalın yeni sezonda da Keşan İdmanyurdu ile devam

Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İdmanyurdu yaptığı görüşmede anlaşma sağladığı geçen yılki futbolcusu Barış Yalın ile yeni sezon için sözleşme imzaladı.

Yalın, yeniden Keşan İdmanyurdu takımında olmaktan mutlu olduğunu belirterek, Kulüp Başkanı Taner Karatepe ve yönetim kuruluna teşekkür etti