Barbarosspor'a hedef 'Süper Amatör'

Bursa’nın köklü kulüplerinden Barbarosspor 2022-2023 sezonunu açtı.BURSA (İGFA) - Barbarosspor'un Bursa Büyükşehir Belediyesi Vatan Spor Tesislerinde düzenlenen açılış törenine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Çetin Yıldız, spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Barbarosspor’un Bursa’nın en eski spor kulüplerinden birisi olduğunu hatırlatan Kulüp Başkanı Mustafa Ekinci, “Bu yıl kulübümüzün kuruluşunun 61. yılı. Yarım asrı geçen bir süredir Bursa amatör futboluna hizmet ediyoruz ve spor camiasına birbirinden önemli isimler kazandırdık. Tarihi boyunca kulübümüze hizmet eden herkese şükranlarımızı sunuyor, kulübümüze sağladıkları desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Özellikle Son 5 yıllık süreçte planlı bir şekilde önce alt yapıyı yeniden organize ettiklerini belirten Başkan Ekinci, “Alt yaş guruplarında önemli başarılar elde ettik. Bursa futboluna çok önemli yetenekler kazandırdık. Alt yapıda elde ettiğimiz bu başarıları üst yapı ile taçlandırmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda güçlü bir takım oluşturarak şampiyonluk hedefi koyduk. Yeni sezonun tüm spor camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni diyor tüm takımlar başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bursa 1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefiyle çalışmaya başlayan Barbarosspor Teknik Direktörlüğünü Rıdvan Tümenoğlu yaparken, teknik kadroda Ercan Özkan, Davut Yüksel ve Emre Günder yer alacak. Mavi beyazlılar, Kelespor’dan Samet Güler, Şükraniyespor’dan Aykut Akgül, Orhan Akgül ve Yücel Çakırcalı, Gemlikspor’dan İsmet Kuzu, Beyazıtspor’dan Tuncay Yapıştır, Ovaakçaspor’dan Onurcan Günyadın ile kadrosunu güçlendirdi.