Bandırma Masa Tenisi Spor Kulübü’nden bir başarı daha

Bandırma Masa Tenisi Spor Kulübü Kadınlar Takımı, Türkiye Terfi Ligi finallerinde 2. Olarak Bandırma’yı Türkiye liglerinde temsil etmeye hak kazanan ilk takım oldu.

UMUT OSMAN SUNCİ / BANDIRMA YAŞAM

BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Masa Tenisi Spor Kulübü Kadınlar Takımı, 24-26 Haziran tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Terfi Ligi’nde finallere kaldı. Türkiye Terfi Ligi finallerinde 2. olan takım, bu sonuçla Bandırma tarihinde ilk olan bir başarıya imza attı. Alara Atıcı, Ekin Daldeniz, Tuğba Kurt, Meltem Balaban, Aysu Hançer Türkiye Liglerinde Bandırma’yı temsil etmeye hak kazandılar.

Bilindiği üzere, Bandırma Masa Tenisi Spor Kulübü gecen yıl erkekler kategorisinde şampiyon olarak Türkiye liglerine katılmaya hak kazanmıştı. Bandırma Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı ve Baş Antrenörü Ercan Yıldırım yaptığımız röportajda, alt yapı çalışmalarına ağırlık vererek tüm imkânlarını Bandıma gençlerini yetiştirmek için seferber ettiklerini belirtti. Ercan Yıldırım, kurdukları ve gençlerden oluşan kadın ve erkek takımlarıyla, Bandırma’yı Türkiye Liglerinde temsil etmekten gurur duyduklarını söyledi.