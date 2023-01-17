Bandırma'da 'Mahalle Ligi' şampiyonları belli oldu

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası’nın Bandırma ayağı final maçlarıyla tamamlandı. Düzenlenen törende şampiyon takımlara kupaları verildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Bandırma Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası’nın Bandırma ayağı nefes kesen final maçlarıyla tamamlandı.

Balıkesir genelinde turnuvaya en büyük katılım Bandırma’dan olurken, ilçede 5 farklı yaş grubundan toplam 160 takım ve 1600 sporcu şampiyonluk için yarıştı.

Bandırma Belediyesi ve Real 10.5 takımları arasında oynanan “Büyükler Final Müsabakası” ile birlikte Bandırma’daki karşılaşmalar tamamlanmış oldu. Real 10.5 takımının 5-4’lük galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın ardından, 5 farklı yaş grubundan birincilik ve ikincilik sahibi toplam 10 takım için kupa töreni gerçekleştirildi.

Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde birinci ve ikinci olan takımlara madalya ve kupaları protokol tarafından verildi.

Minikler kategorisinde; 1. Yaman Egeli Ortaokulu, 2. Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu, Küçükler Kategorisinde; 1. Bandırma Ortaokulu, 2. Fatih Ortaokulu, Yıldızlar kategorisinde; 1. Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi, Gençler kategorisinde; 1. Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi, 2. Bandırma Anadolu Lisesi, Büyükler kategorisinde; 1. Real 10.5, 2. Bandırma Belediyesi oldu.