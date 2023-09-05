Son Dakika
Balkan Şampiyonası’nda Sakarya rüzgârı
SPOR 05.09.2023, 13:14
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Ece Zurnacı, Kosova’da gerçekleştirilen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda 78 kilogramda üçüncü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Ece Zurnacı, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kosova’da düzenlenen Büyükler Balkan judo Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, 78 kilogramda üçüncü olarak bronz madalyaya hak kazandı. 1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona, sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|9
|2. Konyaspor
|4
|8
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Rizespor
|4
|7
|6. Hatayspor
|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
|8. Alanyaspor
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. A.Demirspor
|3
|5
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|4
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Bandırmaspor
|4
|8
|5. Şanlıurfaspor
|4
|8
|6. Bodrumspor
|4
|7
|7. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|8. Kocaelispor
|4
|6
|9. Keçiörengücü
|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
|4
|7
|8. Brentford
|4
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
|5. Athletic Bilbao
|4
|7
|6. Cadiz
|4
|7
|7. Real Betis
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|6
|9. Deportivo Alaves
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Rayo Vallecano
|4
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü