Balkan Kupası heyecanı Bursa’da yaşanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘spor kenti’ hedefiyle birçok spor branşında ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Bursa’da 4-7 Ekim 2023 tarihleri arasında Voleybol Balkan Kupası heyecanı yaşanacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda Bursa ekibinin yanı sıra Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan ve Sırbistan ekipleri şampiyonluk mücadelesi verecek.

Voleybolda 2022-2023 AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonunu 6. sırada bitiren ve Balkan Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda Bosna Hersek’in OK Bosna Sarajevo, Kuzey Makedonya’nın Ok Univerzilet vo TETOVO Sports, Kosova’nın KV Peja, Yunanistan’ın Pigasos Polichnis Sports ve Sırbistan’ın MOK Spartak SC takımlarıyla karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor bu organizasyonu şampiyon olarak tamamlayıp yoluna CEV Challenge Kupası’nda devam etmeyi hedefliyor.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabakalarda ekipler 2 grupta mücadele edecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor ev sahipliği yapacağı organizasyonda B Grubu’nda KV Peja ve Ok Univerzilet vo TETOVO Sports ile mücadele ederken, A Grubu’nda MOK Spartak SC, Pigasos Polichnis Sports ve OK Bosna Sarajevo ekipleri yer alacak. Grup maçlarının ardından 7 Ekim’de 3. olan ekipler beşincilik, 2. olan takımlar üçüncülük ve 1. olan ekipler ise Balkan Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda şampiyon olması halinde CEV Challenge Kupası son 32 turunda Norveç’in Forde BVK takımıyla eşleşecek.

TURNUVA PROGRAMI

4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-KV Peja (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

19.30 MOK Spartak SC-OK Bosna Sarajevo (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

5 EKİM 2023 PERŞEMBE

17.00 Pigasos Polichnis Sports-OK Bosna Sarajevo (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

19.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-OK Univerzitet vo Tetevo (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

6 EKİM 2023 CUMA

17.00 MOK Spartak-Pigasos Polichnis Sports (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

19.30 KJ Peja-OK Univerzitet Vo Tetvo (Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

7 EKİM 2023 CUMARTESİ

14.30 Beşincilik-Altıncılık Maçı

17.00 Üçüncülük-Dördüncülük Maçı

19.30 Final Maçı