Balkan Kupası Bursa'da sahibini buluyor
Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Voleybol Balkan Kupası finalindeki rakibi Sırbistan'ın Spartak Subotica takımı oldu.BURSA (İGFA) - Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 4 Ekim'de 6 takımın katılımıyla başlayan ve bugün tamamlanacak organizasyonda grupların son maçları oynanırken, Sırbistan’ın MOK Spartak Subotica Takımı, Yunanistan’ın Pigasos Polichnis Takımı’nı 25-19, 25-20 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup ederek Bursa Büyükşehir Belediyespor’un rakibi oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor kupada oynadığı 2 maçı da kazanarak finale yükselmeyi başarmıştı. Voleybol Balkan Kupası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, bugün saat 19.30’da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda MOK Spartak ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupada şampiyon olması halinde CEV Challenge Cup’ta mücadele edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|8
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Sivasspor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Antalyaspor
|7
|9
|13. Konyaspor
|7
|9
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Başakşehir
|7
|4
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|8
|13
|6. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|8
|18
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Luton Town
|8
|5
|17. Everton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
|6. Real Sociedad
|8
|15
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|9
|3