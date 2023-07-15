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Balıkesirliler yaza hareketli girdi

SPOR 15.07.2023, 08:07
Balıkesirliler yaza hareketli girdi

Balıkesir’in 20 ilçesinde 18 binden fazla öğrenci, “Yaza Hareketli Giriyoruz” sloganıyla 37 ayrı branşta eğitim verecek olan ‘GSB Spor Okulları’na katıldı. ‘Yaz okulları Balıkesir’i başka bir noktaya taşıyor’ diyen Başkan Yücel Yılmaz, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporu destekleyeceğiz.” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 20 ilçede “Yaza Hareketli Giriyoruz” sloganıyla 37 ayrı branşta eğitim verecek olan ‘GSB Spor Okulları’nın açılışı gerçekleştirildi.  Spor kültürünün şehirde yaygınlaşması ve şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren yerel yönetimler ‘GSB Spor Okulları’ ile çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlayacak. 3 Temmuz - 4 Ağustos arası I. Dönem, 5 Ağustos-3 Eylül arası II. Dönem olarak 10 haftalık bir programda gerçekleşecek Yaz Spor Okullarının kayıtları; her ilçenin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinden ve https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu adresinden online olarak yapılabilecek.

20 İLÇEDE 37 BRANŞ Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından (GSB) her yer yıl 81 ilde düzenlenen spor okulları, engelsiz spor okulları, ‘Yüzme Bilemeyen Kalmasın’ projesini bu yıl Balıkesir Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, kaymakamlıklar, il müdürlükleri, aile sosyal politikalar, milli eğitim müdürlüğü, müftülük ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla 20 ilçede 37 branşta ücretsiz olarak kursların başlatıldığını söyledi. 

“YAZ OKULLARI BALIKESİR’İ BAŞKA BİR NOKTAYA TAŞIYOR” Güzel olan her şeyin arkasında bir emek olduğu vurgusunu yaparak çocuklara hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bir gül bahçesine girdiğinizde sürme, budama vardır güzel bir şehrin altında da mutlaka emek veren vali, kaymakam, ilçe belediye başkanı, veli, eğitimci, antrenör vardır. Yaz okulları hepiniz için güzel bir şeyler yapmak amacıyla planlanmış bir şey. Velilerimiz destek, öğrencilerimiz de katıldığı için hepsine teşekkür etmek istiyorum. Yaz okulları, Balıkesir’i başka bir noktaya taşıyor. Yaz spor okulları öğrencilerimizin tercih edeceği branşları, spor hayatlarını ve geleceğe daha iyi hazırlanmalarını için güzel bir temel oluşturuyor. Başta Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyorum.

“TÜRKİYE VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI ÇIKARIYORUZ” Yüzmeden atletizme kadar 18 binin üzerinde öğrencimiz spor okullarımıza katılıyor.  Biz 2014 yılından buyana öğrenci yetiştirmek için emek harcıyoruz. Balıkesir’de şampiyonlar çıkmaya başladı. 37 ayrı branşta Türkiye ve olimpiyat şampiyonları çıkarmaya çalışıyoruz. Balıkesir’i güzel bir il yapmak istiyoruz, velilerimizin desteğine çok ihtiyacımız var. Sürdürülebilirlik çok önemli, devam etmelerini teşvik etmemiz gerekiyor.  Hayatımız spor olsun yaza hareketli giriyoruz, yazınız güzel olsun.” diyerek spor okullarının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 

BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELİŞMİYOR Balıkesir’in pek çok alanda olduğu gibi spor alanında da adından söz ettiren başarılara yenilerini ekleyen ve sürekli gelişme gösteren bir vilayet olduğunun altını çizen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bu başarı kendiliğinden gelişmiyor. Bunun pek çok sebebi var. Bu sebeplerin en başında da kurumlarımızın desteği geliyor. Bu desteği bu organizasyonda da görüyoruz. Önceki yıllarda yaz spor okulları, gençlik spor bakanlığımızın il müdürlüklerimizin ilçe müdürlüklerimizin kendi çapındaki çabalarıyla şekillenen çok güzel etkinliklerle süslenen ama bir ölçüde de yetersiz kalan çalışmalardı.

SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN SPOR Bu yıl en başta büyükşehir belediyemizin katılımı diğer kurumlarımız, milli eğitim müdürlüğümüz, aile müdürlüğümüz ve müftülüğümüzün de iştirakiyle toplumumuzun çok daha geniş kesimlerine yayılacak daha güzel bir faaliyet haline gelecek. Büyükşehir Belediyemizin öncelikle spor alanında sadece yaz spor okullarının desteklenmesi anlamında değil sporcu yetiştirilmesinde ve altyapı oluşturulmasında son derece büyük katkıları var. Bunları takdir ediyoruz.  Belediye başkanımız ilçe belediyeleriyle birlikte spora büyü katkılar sağlıyorlar.  Görev alacak olan tüm spor insanlarına, antrenörlere, hocalara şimdiden başarıları diliyorum. Çocuklarını sporla buluşturan, sporu tercih eden, sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir toplum için spor diyen bütün velilerimizi kutluyorum.” dedi.

BALIKESİR SPOR İÇİN KENETLENDİ Kurtdereli Spor Salonu’nda öğrencilerin çeşitli sportif gösterileriyle başlayan açılış törenine; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, kamu kurum müdürleri, yüzlerce sporcu, antrenör ve aileleri katıldı. 

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