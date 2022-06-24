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Balıkesir’de amatör spor şaha kalkacak

SPOR 24.06.2022, 16:27
Balıkesir’de amatör spor şaha kalkacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Amatör Spor Kulüplerimize Destek Bizden, Spor Yapmak Onlardan” törenine katıldı. Balıkesir’in dört bir yanında amatör spor kulüplerine önemli destekler sağlayan Başkan Yücel Yılmaz, 2023’de amatör spora verdikleri nakdi yardımı 15 katına çıkaracaklarını belirterek bireysel sporda başarı gösteren sporculara tüm imkânları sunma sözü verdi.

BALIKESİR (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) organizasyonunda düzenlenen “Amatör Spor Kulüplerimize Destek Bizden, Spor Yapmak Onlardan” töreni, Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla; gençlik ve spor yatımlarını her geçen gün artırarak devam ettiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir’de; amatör sporun gelişmesi ve profesyonel liglere sporcular yetiştiren bir şehir haline gelmesi için spor tesislerinin sayısını ve kapasitelerini artıran Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisi’ni tam donamlı bir komplekse dönüştürüyor.

Bu kompleksin, bir merkez olmasını istediklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz “Gençlerin buluştuğu, amatör kulüplerin rekabet ettiği, güzel bir yer olmasını istiyoruz. Biz, yola çıktık. Spor Bakanımız yanımızda. ‘Siz, projede ilerleyin, biz bütçeyi attıracağız.’ dedi. 30 milyon lira olarak planladığımız bütçeyi 180 milyona çıkardık. Çok güzel bir yer olacak gençlerimiz ve amatör kulüplerimiz için. Ekim ayında tamamını bitirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.  

Tesis tamamlandığında, tesisin inşasına harcanan para kadar her yıl amatör spor kulüplerine para ayırma sözü veren Başkan Yücel Yılmaz “Benim bir hayalim var. Balıkesirliyim, burada büyüdüm ve Balıkesir adına çok dövüştüm. Birçok müsabakada maç yaptım; hentbol, voleybol, basketbol maçlarına çıktım. Boksta ve karatede dövüştüm. Balıkesirli sporcularımızın profesyonel liglerde olmasını istiyoruz. Balıkesir’in takımlarının kadrosunda şehrimizle aidiyet duygusu olan insanlar olsun istiyoruz. Amatör spor kulüplerimize çok destek vereceğiz, onlara güveneceğiz, onlar da sporcularını yetiştirecek. Spor birleştirici bir güçtür. İçinizdeki hırsı, öfkeyi terbiye eder. Biz bu işi çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımız buraya bir rakam yazmışlar. Ben seneye bunun 15 katını amatör spor kulüplerine dağıtacağım. Seneye yeni bütçemiz devreye girdiğinde kulüplerimize nakit ve malzeme yardımında bulunacağız. Kulüplerimizden istediğimiz rekabet etmeyi bilen ve şehrine aidiyet besleyen gençler yetiştirmeleri.” dedi.

Amatör spora tam destek sözü veren Başkan Yılmaz “Kendi aramızda rekabet edersek bu iş olmaz. İlçelerimizle birlikte tek çattı altında kocaman bir iliz. Farklılığımız, gücümüzdür diyerek bütün takımlarımızın gücünü şehir gücü olarak dışarıya yansıtmamız lazım. İçimizdeki rekabet duygusunu da en iyileri seçmek için kullanmamız lazım. Diğer ilçeyi rakip olarak görüp, başka şehirlerle ilgilenmezsek bu zihniyet ileri noktaya gitmez. Bizim rakibimiz; İstanbul, İzmir, Bursa gibi bölgemizdeki ve tüm ülkedeki şehir takımları. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Bandırma’da, Susurluk’ta, Erdek’te, Edremit’te, Dursunbey’de bizim sorumluluğumuzda. Biz, onların da hamisiyiz, oralara da yatırımlar yapıyoruz, oradaki gençlerde bizim gençlerimiz. Gücümüzü hep beraber dışarıya yansıtacağız. Buradan çalışma arkadaşlarıma talimat veriyorum. 2023 yılı Balıkesir’de her branşta rekabetin en üst düzeyde olduğu ve gençlerin yeteneklerine göre bizim ayrı bütçeler ayırdığımız bir yıl olacak. Bireysel sporda birebir başarılar elde eden sporcularımıza her şeyin özelini verip, Türkiye rekabetinin içine girebilecek hale dönüştürmemiz lazım.” diye konuştu. 

Törende; U16 Türkiye Şampiyonasında Balıkesir’i temsil eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Dursunbey Belediyespor Kulübü sporcuları ve U18 Türkiye Şampiyonasında yarışan Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Gömeç Belediyespor Kulübü sporcularına ödülleri verildi.

Ayrıca Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligine yükselen Havran Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı da tebrik edilerek ödüllendirildi.

Törene; Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Mengüç ve amatör spor kulüpleri sporcuları katıldı.

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