Balıkesir'de motor tutkunları Prof. Dr. Haydar Baş anısına yarıştı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 4.ayağı Balıkesir Gönen’deki Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Prof. Dr. Haydar Baş anısına yapılan Türkiye LIQUI MOLY Motokoros Şampiyonası'nı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş da takip etti.

Organizasyona destek veren iş insanı Hayri Baş, “Merhum babam adına bu sene ikinci kez bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yarışma etaplarından birinin startını veren ve kendisi de bir motor tutkunu olan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ‘Türkiye’de hobilerimizi unuttuk, şartlar zorlaştı. Dünyanın geldiği noktaya göre Türkiye daha ekstrem bir zorluk yaşıyor. Bu tip fırsatlar özellikle çocuklar için önemli. Yeni neslin bu işe ayak uydurması lazım. Bu tür organizasyonlar Türkiye'nin her yerinde olmalı, bunun yanında ciddi anlamda teşviklerin de olması lazım” dedi.

Türkiye şampiyonasında MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında mücadeleler yaşandı.

Dereceye giren sporcuların ödül törenine de katılan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş 65cc kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Organizasyonda BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar tarafından plaket takdim edildi.