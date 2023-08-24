BAL için son başvuru 31 Ağustos

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 14. sezonu düzenlenecek olan Bölgesel Amatör Lig'e katılım başvurusu için son tarih 31 Ağustos 2023 olarak belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüpler, katılım belgelerini en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyor.

2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.