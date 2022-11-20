BAL'da Aliağaspor Kartalspor karşılaşması

Bölgesel Amatör Ligi’nin 8.haftasında, 10.grupta mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağaspor FK ile İstanbul temsilcisi Kartalspor Aliağa Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.İZMİR (İGFA) - Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Bursa bölgesinden Muammer Sarıdağ, Hakan Özler, Görkem Alemdar, Olgun Böbrek hakem dörtlüsü yönetti. Aliağalı taraftarlar karşılaşmaya ilgi gösterirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, karşılaşmayı taraftarlarla birlikte tribünden takip etti.

Her iki takımda karşılaşmaya kontrollü başlarken mücadeleye kırmızı kartlar damga vurdu.

23.dakikada İskender Can ve 87.dakikada kaleci Ali Yasin Demir, gördükleri kırmızı kartla oyun dışı kalınca ev sahibi takım karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Kaleci Ali Yasin Demir’in kırmızı kart görmesinin ardından oyuncu değişiklik hakkı kalmayan Aliağaspor FK’da kaleye defans oyuncusu Alper Sürücü geçti. Kartalspor’da ise 39.dakikada Kadir Ballı kırmızı kart gördü.

Mücadelede 90 dakika boyunca her iki takımda yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Aliağaspor FK puanını 15’e yükselterek puan tablosunda 4.sırada kalırken aynı puana sahip Kartalspor averajla Aliağaspor FK’nın önünde yer aldı. Grupta puanını 17’ye çıkaran Yunus Emre Belediyespor zirveye yerleşti.